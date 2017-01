Un derbi para no bajar la guardia

El CB Avenida continúa su particular ‘tournée’ de esta semana cambiando hasta hoy domingo su encuentro de la 15ª jornada de la Liga Femenina. El hecho de haber jugado el pasado jueves en la lejana localidad rusa de Ekaterimburgo y el largo desplazamiento de regreso a la capital charra motivo a dirigentes y técnicos a solicitar el cambio de fecha del duelo ante el Quesos el Pastor de Zamora para hoy a las 18 horas. El equipo salmantino, líder destacado de la competición, llega a la cita con el lógico cansancio del duro viaje hasta tierras rusas pero también con la moral muy alta por la gran imagen que mostró el CBAvenida en casa del campeón de Europa, al que ya derrotó en Salamanca, y que en su cancha solo perdió por 74-68.

El reto para hoy de las de Ortega es mantener la racha victoriosa -lleva ya ocho triunfos seguidos y no ha perdido en casa en Liga- para seguir comandando la tabla sin agobios y, sobre todo, repartir muchos minutos entre las jugadoras menos castigadas porque la próxima semana, de nuevo en jueves, el Avenida se enfrentará a la primera de las seis finales que le restan en la Euroliga femenina cuando visita la cancha del Hatay turco. Un duelo que además de la importancia clasificatoria que tiene -hay cuatro equipos empatados con un balance de 4-4 y solo hay dos plazas para cuartos de final ‘disponibles’ porque Ekaterimburgo y Nadezhda ya tienen un colchón inalcanzable, tiene otro foco de atención no menos importante. La localidad turca donde se celebra el partido está apenas a 100 kilómetros de Alepo, ciudad siria asediada por la guerra en su país. Fiba no ha dicho que no deba jugarse el partido allí -de hecho ya se han disputado cuatro partidos en este pabellón- y pese a la recomendación del Ministerio de Exteriores español de no desplazarse a estas zonas, Avenida ya tiene todo el plan de viaje programado para el choque.

En cuanto al rival de hoy, El Quesos El Pastor es el antepenúltimo en la tabla y lucha por no descender con un balance de 5 victorias y 9 derrotas. Las de Lucas Fernández, eso sí, llegan a Salamanca en su mejor momento después de haber logrado dos importantísimas victorias en las dos últimas jornadas frente al Araski, al que apabullaron por 73-37, y frente al Gran Canaria (83-71).

Cambios en Zamora

El conjunto zamorano llegas muy renovado con respecto al duelo de la primera vuelta porque ha retocado en tres posiciones la plantilla de Lucas Fernández. Así antes de la Navidades se marcharon Chanel Mokango y Jelena Jovanovic y llegaron Nina Bogicevic -alero serbia con pasado en equipos españoles como Girona, La Seu o Conquero-y Ana Pocek -pívot montenegrina conocida antes como Ana Turcinovic-.

La última en incorporarse ha sido la directora de juego checa Katerina Bartonova que tiene una amplia experiencia internacional con su selección nacional. Así, Bartonova -que ya jugó en España en las filas del Cadí La Seu- llega para reforzar una zona del campo que había quedado tocada con la lesión de Felicite Mendes. En Avenida, por su parte, y tras el testimonial ‘redebut’ de Alana Beard en La Seu, hoy será ya una más en la rotación de Ortega.