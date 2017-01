Casi un imposible para Avenida

Misión casi imposible para el Perfumerías Avenida. No es precisamente la mejor cancha para dejar atrás la racha del club perfumero, que no gana fuera en Europa desde diciembre del año 2014. El equipo salmantino, después de casi un día entero viajando para llegar a la lejana ciudad rusa de Ekaterimburgo, se enfrenta hoy a partir de las 15 horas al vigente campeón de Europa en el primer encuentro de la segunda vuelta de la máxima competición continental, un encuentro que podrá ser seguido en directo por internet a través del canal de FIBATV.

Será el primero de los cinco partidos fuera que tendrá que afrontar el conjunto salmantino lejos de Salamanca en esta dura segunda vuelta en la que el CB Avenida desea meterse entre los cuatro primeros del grupo B para estar en los cuartos de final de la máxima competición continental por quinta vez en su historia. El conjunto charro inició la jornada tercero -con los partidos de ayer ya ha caído al sexto puesto- pero es consciente de la dificultad a la que se enfrenta tras la última derrota en casa ante el Nadezhda en el último partido de la primera vuelta, que le obligará a no fallar más en casa y, por lo menos, sumar dos victorias fuera de la capital charra si ansía estar entre los ocho mejores de Europa.

El CB Avenida dio la gran sorpresa en la primera jornada derrotando al UMMC Ekaterimburgo en Salamanca por 83-72.Y aunque no hay que restarle ningún mérito al triunfo de las de Ortega, también hay que destacar que, por diferentes motivos entre vacaciones y lesiones, en Würzburg no estuvieron jugadoras de la talla de Diana Taurasi, Sancho Lyttle, Belyakova, Toliver... vamos casi un quinteto titular que podría pelear casi por sí mismo el título de la Euroliga. Con estos refuerzos y el resto del ‘plantillón’ con jugadoras como Griner, Alba Torrens, Messeman, Nolan... el Ekaterimburgo, una auténtica selección mundial, ya no ha vuelto a perder desde entonces ganando todos sus encuentros con comodidad, destacando por encima de todos la victoria ante el otro conjunto ruso del grupo, el Nadezhda, al que aplastó en su casa por 59-88.

El reto del Ekaterimburgo es volver a repetir título en la Euroliga y para ello no quieren más tropiezos para cerrar esta primera fase de la competición en el primer puesto que le allane, aún más, el camino hacia la Final-Four. En su Liga, la potente competición rusa, el conjunto que dirige Olaf Lange está invicto (12-0)por delante del Dynamo de Kursk de Lucas Mondelo (11-1), al que ya ha derrotado en la final de la Copa conquistando el título.

Dos derrotas claras allí

En dos ocasiones ha visitado el CBAvenida el DIVS Sport Hall de Ekaterimburgo para medirse al conjunto titular de la cancha y en todas ellas ha caído por amplios marcadores: en 2007 por 90-64, y en 2012 por 94-62. Los otros tres enfrentamientos han sido en Salamanca con dos victorias de las salmantinas, la de la primera vuelta de esta temporada (83-72) y la del 2013 (65-57), mientras que en 2008 las rusas ganaron por comodidad (76-96).

Eso sí, el complicado viaje a Ekaterimburgo siempre trae gratísimos recuerdos a la expedición salmantina porque fue allí el lugar en el que el CBAvenida ganó la histórica Euroliga en el año 2011 batiendo en semifinales al Ros Casares y en la final al Spartak de Moscú -el conjunto moscovita se ‘cargó’ al UMMCen semifinales-.

Solo en la 2012-13 no perdió en su pista ningún encuentro en las seis últimas campañas

Ganar en Ekaterimprgo es muy complicado pero no imposible. La temporada pasada solo perdió un partido en casa en la Euroliga y fue frente al Nadezhda por 74-84; en la campaña anterior, la 2014-2015, fue el Dynamo de Kursk el que le venció en el DIVS Sport Hall en la fase de grupos por 77-78.En la anterior, perdió en las seminales de la Final-Four que se celebró en Ekaterimburgo contra el Galatasaray turco por 70-77. En la 2012-2013, en la que se proclamó campeón de Europa, no perdió ningún choque en su cancha. En la 2011-12 fue el Ros Casares el que ganó en Ekaterimburgo y lo hizo por paliza (63-81).Y en la 2010-11 cayó en la Final-Four en semifinales con el Spartak (54-43)y con el Fenerbahce en la fase de grupos (67-73)