La Copa de la Reina sigue aún sin fecha para el sorteo y en Avenida se lamentan

A menos de un mes para que comience en Girona una nueva edición de la Copa de la Reina de baloncesto femenino -se celebra del 10 al 12 de febrero de 2017- todavía no hay fecha, al menos pública, para la celebración del sorteo de los cuartos de final de la competición del KO-. Avenida y Girona serán cabezas de serie por terminar, respectivamente, primero y segundo la primera vuelta. El viernes 10 jugarán los cuartos de final Gernika Bizkaia, Araski, Al-Qazeres y Uni Ferrol.

Tampoco se tienen noticias de las entradas de las que dispondrá cada club para sus aficionados aunque desde Salamanca no se prevé un masivo desplazamiento a Girona como en otras Copas. Peñas como La Ranita o Halcones Charros han explicado públicamente que no organizarán viaje para ver el torneo en directo como protesta por la decisión federativa de conceder la organización de la Copa a Girona cuando Avenida también lo había solicitado como un evento más de conmemoración del 25 aniversario de la entidad en la elite del baloncesto femenino nacional. En cuanto a una de las novedades de esta edición de la Copa de la Reina, la minicopa de equipos infantiles, desde el club catalán se asegura que esta competición paralela tiene ya seguros 9 equipos, todos los conjuntos de la Liga Femenina a excepción de Bembibre -que no tiene conjunto de esta categoría- y Cáceres, Zamora Canarias y el propio Avenida, que todavía no han tomado una decisión definitiva al respecto.

Esta misma mañana, el presidente del CB Avenida, Jorge Recio, mostraba su malestar en las redes sociales y señalaba, citando a la propia Federación Española diciendo que "a 30 días de la Copa en Gerona, Avenida no sabe nada del sorteo, hotel, horarios, entradas, distribución del pabellón, traslados, TV...", finalizó el dirigente.