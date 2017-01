Avenida viajará a Hatay si FIBA o CSD no dicen lo contrario

Avenida comienza hoy el viaje que le llevará a la lejana localidad rusa de Ekaterimburgo para medirse este próximo jueves al campeón de Europa en el primer encuentro de la segunda vuelta de la Euroliga femenina. Pero en la mente de dirigentes, jugadoras y cuerpo técnico ya revolotea el siguiente desplazamiento europeo que llevará al equipo salmantino a medirse al Hatay turco el jueves 19 de enero a las 16 horas. El Hatay tiene su sede en la localidad de Antakya, situada a solo 100 kilómetros de Alepo, la ciudad siria asediada en los últimos meses por la guerra en su país. El club, durante la presentación de Alana Beard, anunció que viajará a Turquía para disputar el encuentro si no hay un comunicado oficial del Gobierno español, del Consejo Superior de Deportes (CSD) o de la FIBA prohibiendo el viaje.

La postura del Ministerio de Exteriores en España es clara al respecto de acudir a provincias y localidades fronterizas con Siria como expone en su web: «Debido a la guerra en Siria, se desaconseja absolutamente acercarse a menos de 10 kilómetros de la frontera con ese país, en particular a las provincias de Mardin, Sanliurfa, Gaziantep, Kilis y Hatay, en las que existe un altísimo riesgo de atentado terrorista y de secuestro. Hay una gran afluencia de refugiados en las provincias fronterizas con Siria. El 24 de agosto de 2016, el ejército turco inició operaciones militares a través de la frontera entre Turquía y Siria, cerca de Karkamis. Además, en todas estas provincias se han declarado zonas especiales de seguridad, en las que la entrada está sujeta a una autorización de las autoridades turcas en un contexto en el que la situación de seguridad y las medidas de estas autoridades pueden variar día tras día en función de la evolución de los acontecimientos».

Por su parte, de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA)no hay comunicación al respecto. De hecho, el Hatay ha disputado ya en su cancha cuatro partidos ante el Nadezhda, Ekaterimburgo, ESBVA-LM y el Uniqa Sopron.

Las sanciones de FIBA

En su web advierten de las sanciones de no disputar un encuentro si no hay razones de ‘fuerza mayor’:perder el partido por 20-0, el club no recibirá el punto por derrota -es decir, como si hubiera perdido dos choques seguidos- y el club será sancionado con 25.000 euros.

«Euroliga depende de FIBA, que es la responsable de decidir si se debe jugar o no el partido. En este sentido han jugado todos los equipos allí y no ha ocurrido nada. Con lo cual nosotros, como miembros de FIBA Europa y pertenecientes a Euroliga, tenemos que acudir. Lo único que hay hasta ahora son recomendaciones básicamente para turistas y para todo el mundo que se desplace. En ese sentido, mientras FIBA permita el partido y diga que hay que jugar el club jugará», señaló ayer el gerente Carlos Méndez.

En diciembre de 2001, el por entonces Halcón Viajes fue eliminado de la Copa Ronchetti al darle por perdido el encuentro ante el Tel Aviv debido a que se negó a jugar en Israel, por entonces en guerra. «En plena Intifada nos tocó ir a jugar a Israel. Hubo un comunicado por parte de la FEB, del Ministerio y del CSDen el que se nos decía que no viajáramos. Es un tema totalmente distinto. Aquí no hay comunicación en este sentido», añadió Méndez.

En cuanto a las repercusiones si el club no acude a Hatay, el gerente apunta que «puede suponer la expulsión de la competición. En aquel entonces nos expulsaron y no nos pusieron una sanción económica por el escrito que nos presentó el CSD indicando que la idea de no viajar a Israel partía del Gobierno».

En este sentido, el gerente reveló que por ahora no hay ninguna jugadora que se haya negado a viajar:«Al final el terrorismo existe en todos los sitios, Jerusalén, Alemania... por desgracia en todo el mundo. Haremos lo que hacemos siempre cuando vamos a Turquía. Ya jugamos ante el Mersin, cerca de Siria, y los turcos te ponen policía secreta al lado. El equipo irá entrenar y al hotel. Además, las medidas de seguridad en los pabellones turcos son muy grandes. Hay que ir con normalidad pero sin hacer visitas más allá del pabellón». Por su parte, el técnico Miguel Ángel Ortega explicó que «yo tengo plena confianza en la gente que nos gobierna. En cualquier sitio puede pasar cualquier cosa pero si el Ministerio no hace comunicado, se darán las condiciones para que podamos ir».

En el plan inicial de viaje, Avenida volará desde Madrid a Estambul y luego cogerá otro vuelo hasta la provicnia de Antakya.