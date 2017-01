Alana Beard: «En Avenida inicié mi carrera triunfal hacia el anillo de la WNBA y quiero acabar aquí»

Llegó el jueves, el viernes viajó a La Seu, jugó dos minutos el sábado ante el Cadí y ayer fue presentada oficialmente. AlanaBeard, el reciente fichaje de Avenida para reemplazar a Erica Wheeler, está feliz de haber regresado a Salamanca para militar en el equipo en el que el año pasado se proclamó campeona de Liga. Como dijo el presidente JorgeRecio, Alana «dejo huella en tan poco tiempo aquí y cuando se lo dijimos al técnico no dudó ni medio segundo», una afirmación que corroboró la interesada. «La decisión fue muy fácil y rápida. Me escribió Miguel, se lo dije a mi agente y sin dudarlo dije que sí. La experiencia aquí fue muy satisfactoria y el equipo es muy profesional. Ortega es una de las razones principales por las que dije que sí. Me gusta mucho su filosofía y tengo una gran relación con él».El catalán, por su parte, se mostró encantado con su nueva jugadora:«Cada vez tenemos más jugadoras de este perfil, que de alguna manera están en todo. No solo para jugar, sino que se preocupan por la química del equipo, de la defensa, del ataque... La temporada pasada Alana parecía una jugadora que había jugado en el infantil, en el cadete y en el júnior de Avenida, tenía un respeto hacia la entidad, la ciudad y el entrenador...».

Beard, que confesó que no pondrá ningún problema si no juega ningún partido de la Euroliga -las dos plazas las ocupan ahora Elonu y Erika deSouza- confesó que el pasado verano pensó en la «retirada pero una vez que se planteó la oportunidad, ganar el anillo de la WNBA este pasado verano es una cosa impresionante, algo por lo que llevo toda mi carrera trabajando. En Salamanca siento que comencé esa carrera triunfal y ahora quiero ponerle el fin aquí», finalizó la escolta.