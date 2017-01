El Nadezhda asalta el fortín de Avenida

Nadie había ganado hasta ahora en Würzburg esta temporada. Ni siquiera el campeón de Europa, el Ekaterimburgo. Pero anoche llegó el subcampeón, el Nadezhda de Oremburgo, y obligó a Avenida a hincar la rodilla en casa en el último encuentro de la segunda vuelta de la fase de grupos de la Euroliga (49-64). La inapelable derrota –las rusas, brillantemente dirigidas por Roberto Íñiguez- complica las opciones de las salmantinas de estar en los cuartos de final. Imposible parece ya aspirar a los dos primeros puestos, sobre todo teniendo en cuenta que en la segunda vuelta el Avenida tendrá solo dos partidos en casa y cinco fuera.

Todo iba rodado en el primer cuarto pero a partir del minuto 13 el signo del encuentro cambió. El Nadezhda, el mejor equipo defensivo de la Euroliga con apenas 59 puntos encajados de media hasta ahora, se impuso al hasta ahora segundo mejor equipo de la competición, un Avenida que ayer se quedó en 49 puntos. Apenas nada le salió al equipo de Ortega desde el minuto 13. No brilló ninguna de sus estrellas ante un Nadezhda que fue creciendo con el paso de los minutos y que, además de su excelente defensa, contó en ataque con una Mitcheell imparable, bien secundada por Zahui en el interior. Íñiguez lo tenía muy claro desde el inicio. Tenía que atacar la dura defensa de Ortega y en defensa, cortocircuitar a Silvia Dominguez -lo hizo con duras defensas de Ouviña y Beglova- y a Milovanovic, la máxima anotadora hasta ahora. Le puso un ‘3’ a defenderla en vez de un ‘4’, y la serbia realizó un partido irreconocible con 1 de 14 en tiros de campo. No fue la única mal en el tiro, de hecho fue todo el equipo con solo un 30% de acierto.Si a que ninguna jugadora estuvo bien -la mejor fue Elonu a partir del tercer cuarto y con 7 de 17-, se le añade que el Nadezhda fue el dueño del rebote, el resultado no pudo ser otro que la derrota que deja a Avenida con un balance de 4-3 al final de la primera vuelta.

Y eso que Avenida arrancó sin dar un segundo de respiro a las rusas. Hasta tres robos de balón en campo contrario, con el equipo jugando al ritmo de Silvia Domínguez y solo la falta de acierto de Elonu en tiros liberados impidió una renta mayor en los primeros minutos (5-2). Llegaron las primeras rotaciones y Ortega apostó por dos 5 con la entrada de Erika de Souza para combatir el potente juego interior ruso. También simultaneó el catalán poco después a Silvia y Salvadores –su primera suplente- y Avenida empezó a ver el aro con asiduidad, también la astur leonesa para doblar a su errático rival en el minuto 8 (14-7). Precisamente Salvadores, con una gran penetración cerró el cuarto con 16-9 en sus mejores minutos de la temporada, que coincidieron con una excelente defensa azulona atrás ante la mejor defensa de la Euroliga.

Dos decisiones arbitrales

Todo parecía seguir la misma senda en los instantes iniciales del segundo periodo con el Nadezhda cayendo en la trampa defensiva local en la subida del balón, mientras que en ataque abría bien el campo para penetrar o encontrar buenos pases para Erika o Elonu. Pero tras el tiempo muerto visitante a los tres minutos con 22-12, todo varió. Dos claras faltas no señaladas sobre jugadoras locales en ataques consecutivos que penalizó a la contra el Nadezhda despertaron a las de Roberto Íñiguez y descentraron a Avenida. Los tiros, antes cómodos, empezaron a ser escasos y casi siempre con dificultad por lo que el choque empezó igualarse en el marcador, no solo en la dureza defensiva de ambos.

La ‘center’ sueca Zahuí aprovechó que Erika de Souza no salió a taponar sus tiros externos para lograr siete puntos seguidos con dos triples incluidos que, tras el 0-2 inicial, pusieron de nuevo por delante al Nadezhda en el marcador completando así un mal segundo cuarto de las de Ortega para llegar al descanso con 26-27. El acierto azulón había caído hasta solo 33% de acierto en tiros de ‘2’ con solo un triple de cinco lanzados con solo 10 puntos en todo el segundo periodo; no estaba mucho mejor el Nadezhda al descanso, con un 29% en tiros de ‘2’ pero con 3 de 6 en triples.

El partido arrancó trepidante en el segundo tiempo, con los dos equipos dándolo todo en defensa. Parecía que en cada balón se podía decidir el partido. Si Elonu rompió la mala racha que traía Avenida tras el descanso con cinco puntos seguidos, rápidamente contestó el Nadezhda con otro 0-5 de parcial. La nigeriana fue la que sostuvo al Avenida en este tercer cuarto ante un conjunto ruso en el que Mitchell estaba dando un recital ofensivo con tiros exteriores y penetraciones.

Fue un espejismo porque las defensas volvieron a imponerse de inmediato en el partido, pero con la sensación de que el que tenía controlado el choque era el equipo de Íñiguez. Cada ataque local se convertía en una pesadilla: interminables y sin apenas ideas. Milovanovic, Givens o Marginean estaban desaparecidas.

Además, un triple final de Zhedik puso el partido muy cuesta arriba para el último cuarto (35-43). Y no porque la diferencia fuera irremontable, sino porque las sensaciones de atasco en el ataque parecían incorregibles con solo 9 puntos anotados en el tercer periodo.

El arranque tampoco fue como se esperaba con un 2-6 tras dos robos de Mitchell que castigó a la contra (37-49) para poner la hasta entonces máxima renta a favor del Nadezhda. La última, tras unos dobles evidentes que no pitaron los colegiados. Faltaban poco más de siete minutos. Milovanovic anotó su primer punto en el partido entonces, y tras un tiro libre. Significativo. La serbia logró un triple en la siguiente acción que, a falta de seis minutos, al menos le daba a Avenida la opción de luchar por la remontada.

Pero fue de nuevo un espejismo porque otra vez la extraordinaria defensa rusa dejó sin ideas en ataque a las de Ortega. Mitchell puso la puntilla a falta de 3.20 con otro gran triple ante una Silvia Domínguez con evidentes síntomas de fatiga y de que la lesión en su fascitis plantar persiste (44-58) para terminar el encuentro con un 49-64 más amplio de lo que en sí fue el partido pero con un triunfo del Nadezhda que ayer fue muy superior a las salmantinas en un Würzburg que ya no es inexpugnable.