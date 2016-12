Las ardillas cierran el año en la cancha del líder

La primera vuelta de la LEB Plata finaliza mañana, día 30, con la disputa de la última jornada de la primera vuelta. El Comercial Ulsa, que suma cuatro victorias consecutivas, se mide nada menos que el al líder de la clasificación, el poderoso equipo del Covirán Granada. El conjunto nazarí suma un triunfo más que el Ciudad de Valladolid. Las ardillas confían en dar la campanada y acabar a lo grande una primera vuelta excelente de las huestes de Paco García.

Si la gripe no lo impide, el técnico vallisoletano tendrá a su disposición a todos sus efectivos. "Sumanos cuatro triunfos seguidos y estamos en la parte alta de la clasificación. El factor sorpresa no nos va a funcionar, ya se lo he dicho a los jugadores. Para ganar en Granada hay que jugar bien. Nos medimos al mejor ataque y a la segunda mejor defensa de la competición. Son un plantel hecho para subir, que está perfectamente capacitado para jugar en LEB Oro y estar de media tabla para arriba", señaló el entrenador del Comercial Ulsa Ciudad de Valladolid.

"Vamos a tener nuestras opciones, seguro. No quiero pensar que el partido se rompa al principio", prosiguió. "Tendremos posibilidades si el marcador marcha apretado y ellos comienzan a tener dudas. Han perdido solo en casa contra Zamora, que llevó el marcador muy apretado. Granada es un equipo que no concede segundas opciones, ya que cierra muy bien el rebote".

Paco García, que lamentó que una competición no profesional como la LEB Plata deba jugar partidos en fechas como el día anterior a la Nochevieja, hizo hincepié en que una victoria en tierras granadinas sería dar más brillo a una gran primera vuelta "en la que hemos sumado nueve victorias, el mismo número que en toda la temporada anterior. Ganar allí sería la guinda perfecta. Hay que recordar que tenemos un inicio de año muy exigente".