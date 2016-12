Avenida vuelve a Würzburg tras las vacaciones de Navidad

Se acabaron las vacaciones de Navidad para la primera plantilla del Perfumerías Avenida de Salamanca. Tras unos días de desconexión en sus respectivos lugares de residencia, el equipo charro regresó en el día de ayer al trabajo pensando ya en la decisiva parte de la temporada que se avecina. La única ausente de la sesión de pista fue Krissy Givens debido al retraso de su vuelo, mientras que el resto de compañeras estuvieron todas al pie del cañón junto a Miguel Ángel Ortega y todo su equipo técnico. Eso sí, la escolta estará ya hoy en la segunda sesión postvacacional.

La gran noticia de la primera sesión es que Silvia Domínguez, aquejada aún de la fascitis plantar que la hizo perderse varios encuentros de la primera parte de la temporada y que llegó a jugar infiltrada en el último choque de la Euroliga frente al Bourges Basket en Würzburg, realizó ayer gran parte de la sesión con sus compañeras. No así la base Erica Wheeler. La norteamericana se encuentra en el último proceso de recuperación de la lesión muscular que le hizo perderse los últimos encuentros del año y encara la recta final realizando ejercicios ya con balón y con carga junto a la preparadora física Mavi Sánchez y en los próximos días se irá incorporando al trabajo grupal. Si no hay contratiempos llegará seguro para el primer choque liguero -ella no puede disputar la Euroliga- previsto para el sábado 7 de enero en la pista del Cadí La Seu.

Este no será el primer encuentro oficial del equipo porque la Euroliga arranca en 2017 muy temprano: en concreto el miércoles 4 de enero cuando visite Würzburg en la última jornada de la primera vuelta el Nadezhda ruso (20:30 horas). Un duelo en el que Avenida se juega muchas opciones de seguir optando a los primeros puestos del grupo B y, con ello, a clasificarse para los cuartos de final.

Piden una pantalla en Würzburg

Por otra parte, sigue coleando la reciente designación de Girona como sede de la Copa de la Reina del 10 al 12 de febrero de 2017, un evento que también fue solicitado por Avenida para celebrar sus 25 años en la élite del baloncesto femenino nacional. Muchos aficionados y alguna peña del CBAvenida ya han expresado públicamente que no viajarán con el equipo a tierras catalanas como ‘boicot’ a la designación federativa. Una de las peñas que más se mueven con el equipo, LaRanita, ha pedido al club que instale una pantalla gigante en Würzburg para que la afición siga desde Salamanca la Copa sin tener que ir a Girona.