«Una ciudad en la que nadie pasea, apenas se ven coches y con todo a medio hacer»

Lleva ya varios años viajando con el CB Avenida por media Europa y no siempre por ciudades turísticas. Pero a buen seguro que Germán Rubio, el jefe de prensa del club salmantino, no guardará en el mejor baúl de los recuerdos el desplazamiento hasta la provincia de Hatay, cuya ciudad -Antakya- está a poco menos de 100 km de Alepo, bombardeada por la guerra en Siria.

El periodista relata para este periódico cómo vivió ayer la expedición de Avenida su primer día completo en la provincia de Hatay antes de afrontar hoy el importante encuentro de la Euroliga. «Nada más aterrizar vimos que el aeropuerto es moderno y los automóviles son iguales que en otra ciudad europea. Eso sí, para entrar en la ciudad hay que pasar un control porque es la carretera que une Antakya con Alepo y hacen un control con diques de hormigón. Es la mayor seguridad que se ve en toda la zona porque a diferencia de lo que sucede en Estambul, apenas hemos visto policías en el trayecto al pabellón», comienza diciendo Germán Rubio, que añade que «no hemos tenido seguridad de escolta ni en la llegada al aeropuerto ni en el traslado al pabellón. No da sensación de peligro, pero estamos donde estamos. Recuerdo que un viajero de Turquía que venía con nosotros en el avión nos decía que incluso la gente turca le tiene miedo a este zona».

Uno de los aspectos que más han llamado la atención al jefe de prensa es que «ya en la ciudad, la mayor diferencia es que parece que estaba hecha para el turismo, construida para ser paso hacia Asia. Hace 10 años tuvo un auge tremendo porque hay muchos hoteles, pero están todos semiderruidos, todo muy abandonado, las calles son mitad de tierra, mitad de asfalto, no hay aceras. Está todo como a medio hacer», expresa el empleado del CBAvenida, que añade que «hay una zona cerca del pabellón que es más moderna, se ven algunos establecimientos más occidentales como el típico Dominos Pizza, hamburgueserías... pero es un oasis. La ciudad cuenta con unos 200.000 habitantes pero está destartalada».

Con respecto al ambiente dentro del equipo salmantino, afirma que «es bueno, solo se habla cuando los medios locales y nacionales llaman, pero no se conversa sobre el peligro o de dónde estamos. La cosa está centrada en el baloncesto, han entrenado bien y muy concentradas en el partido de mañana -por hoy- porque saben que es muy importante. Han hecho como una especie de burbuja, se abstraen de la realidad de dónde estamos y en este sentido hay tranquilidad. La ciudad es tranquila porque apenas pasea nadie, no se oyen ni coches, no es como otras de Turquía donde los atascos son constantes».

Llamada del embajador

Por último, desde la expedición de Avenida agradecen la llamada que han tenido ayer desde la embajada española en Turquía para interesarse por su situación. «Tuvimos primero un contacto con la embajada de España en Ankara; el funcionario nos dijo que iba a estar por la zona sur de Turquía en estos días y que se ponía a nuestra disposición», cuenta Germán Rubio, que en este sentido recalca que «además el embajador ha llamado a Carlos Méndez -gerente de CB Avenida que se ha desplazado con el equipo en esta ocasión tan especial- para interesarse por nuestra situación y nos ha dicho que en principio no hay por qué preocuparse, que no es más peligrosa que otras zonas salvo por la proximidad con Siria y eso permite que entren refugiados. El mayor peligro, nos dice, es el de secuestro pero que estemos tranquilos», finaliza el jefe de prensa, que hoy espera contar ‘solo’ una victoria de su equipo ante el local Hatay BB.