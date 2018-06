La DO Rueda sortea experiencias enoturísticas entre los consumidores vallisoletanos Un cliente bebe un verdejo de Rueda en un bar de Madrid. / DO Rueda Hasta 32 bares participan en la campaña lanzada por el Consejo Regulador para identificar los verdejos de Rueda EL NORTE Valladolid Viernes, 8 junio 2018, 20:32

Por segundo año consecutivo, la Denominación de Origen Rueda da comienzo hoy la campaña 'Las cosas por su Nombre: pide un Rueda cuando quieras un verdejo'. Con esta iniciativa, la denominación de origen anima a los consumidores vallisoletanos a que, al pedir un verdejo, aclaren que lo que quieren es un verdejo de Rueda. Más de 32 establecimientos vallisoletanos se suman a la acción con premios inmediatos y el sorteo de experiencias enoturísticas durante los cuatro fines de semanas de junio.

Esta iniciativa surge tras comprobar que actualmente muchos consumidores españoles piden «un verdejo» refiriéndose a un vino blanco de la DO Rueda. «Queremos que nuestros consumidores tengan claros los conceptos, ya que según los estudios de la Consultora AC Nielsen, el 90% de los consumidores que piden un verdejo, esperan la calidad de un Rueda. En algunas ocasiones puede ocurrir que se sirva un verdejo de otras zonas, pero hay que tener en cuenta que esta variedad, autóctona de la DO Rueda, es aquí donde desarrolla sus cualidades organolépticas en su máximo esplendor», subraya Carmen San Martín, presidenta de la DO Rueda.

Equipos de promotores, identificados con camisetas de la DO Rueda, recorrerán los 32 establecimientos participantes en un llamativo coche promocional, para sorprender con premios directos a los consumidores a los que escuchen utilizar el término «Rueda» cuando quieran consumir un vino blanco de la DO Rueda. Además, entre todos los participantes que faciliten sus datos a los promotores del certamen, se sortearán cuatro experiencias enoturísticas a la denominación de origen.

También los hosteleros tienen premio. Entre los 32 establecimientos participantes se sorteará otra experiencia enoturística, para que descubran in situ las características de los vinos que ofrecen en sus puestos de trabajo.

Madrid y Málaga

Valladolid no es la única ciudad española donde ha regresado la iniciativa 'Las cosas por su Nombre: pide un Rueda cuando quieras un verdejo'; también en Málaga, durante el pasado mes de mayo, se repartieron premios y experiencias enoturísticas entre los consumidores de Rueda.

Además, Rueda estará presente en Madrid con esta iniciativa los próximos fines de semanas de junio en los barrios de Olavide, Ponzano y La Latina.