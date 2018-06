El canal especialista supuso el 35% de las ventas de los vinos con DO de Castilla y León en España La consejera Milagros Marcos posa con los presidentes de la DO de vino y con el consejero de Fomento. El Norte Las refrencias de calidad logran una cuota de mercado del 26%, dos puntos por encima desde 2016 Lunes, 4 junio 2018, 15:35

El año 2017 ha sido un buen ejercicio para el conjunto de vinos con denominación de origen de Castilla y León tanto en el mercado interior como de manera notable en el exterior. Se han exportado 36 millones de litros por valor de 215,4 millones de euros, superando por primera vez la barrera de los 200 millones sobre una facturación global de más de 1.000 millones de euros.

Esta es una de las conclusiones extraídas del Informe Nielsen, consultora que analiza el mercado vinícola y que certifica que 2017 ha sido un buen año para el conjunto de los vinos con DO de Castilla y León, tanto en el mercado nacional como en el mercado exterior, con un crecimiento del 7% de las ventas respecto al año 2016. Este crecimiento se ha producido además en todos los canales: +5,6%, en los canales tradicionales, +8% en canales especialistas y +13% en exportaciones.

La venta de vinos de Castilla y León en 2017 se realizó el 21% en el mercado exterior, el 26% en el canal especialista -Internet, venta directa en bodegas, vinotecas y tiendas gourmets- y el 53% en el canal generalista -alimentación y hostelería-. Si atendemos al mercado nacional, el canal especialista supuso el 35% de las ventas de los vinos con DO de Castilla y León, frente al 31% de promedio nacional. Esto le ha supuesto alcanzar un 26% de cuota de mercado global nacional, desde un 19% en alimentación hasta un 39% en Internet.

El canal especialista ha crecido para los vinos con DO de Castilla y León el 8%, con incrementos en todas las formas de venta a través de estos canales y, en especial, internet lo hace por encima de la media nacional. El conjunto de canales especialistas suponen para los vinos con DO de Castilla y León un tercio del volumen de ventas y casi el 60% de la facturación.

Canales generalistas

En el mercado nacional, los vinos de Castilla y León se afianzan en segunda posición de las comunidades autónomas, recortando otros dos puntos de cuota a Rioja en los últimos dos años. Este comportamiento positivo se maximiza en Hostelería donde esta diferencia con Rioja se reduce en tres puntos. Castilla y León logra una cuota de mercado nacional en los canales tradicionales de un 24,4%, frente al 23,9% de 2016 y el 23,1% de 2015. En la hostelería y la alimentación, los vinos de la comunidad autónoma vuelven a alcanzar un nuevo máximo de cuota de mercado llegando al 24,4%, manteniéndose en segunda posición por detrás de La Rioja (32,2%), a la que ha recortado dos puntos en sólo dos años. Casi una de cada cuatro botellas que se venden en España en los canales generalistas corresponde a vinos de Castilla y León.

Según el Informe Nielsen, se mantiene, por tanto, la tendencia de los últimos años, con mayor crecimiento en valor que en volumen, lo que confirma el mejor posicionamiento en precio de los vinos con DO de Castilla y León. De hecho, los vinos de calidad con DO de Castilla y León logran un nuevo máximo histórico. En concreto, del total de la facturación del mercado vinícola en España, el 27,3% procede de vinos con DO nuestra comunidad.

La cuota de mercado alcanzada por los vinos con DO de Castilla y León resulta de un volumen de ventas en 2017 de 92,8 millones de litros en el conjunto de los canales de alimentación y hostelería. Estas cifras suponen un crecimiento del 5,6% en volumen y del 11,5% en valor, siendo éste último mejor al experimentado por los vinos con DO del conjunto del país, que ha crecido el 8%.

Ribera del Duero y Rueda

Con respecto a las denominaciones de origen, Ribera del Duero y Rueda siguen en puestos destacados y se posicionan en segundo y tercer lugar, respectivamente, con el 10,9 % de las ventas la primera y el 10,3 % respectivamente. Denominaciones como Bierzo, Toro y Cigales mantienen sus cuotas con respecto al año anterior, destacando Tierra de León, que recupera el 0,6 % perdido en 2016.

Ribera del Duero gana cuota tanto en alimentación como en hostelería, mientras que Rueda incrementa su participación en alimentación, perdiendo 0,3 puntos en hostelería. Atendiendo a colores, destacar el fuerte liderazgo de Rueda en blancos, recuperando parte de la cuota perdida en 2016. En rosados es reseñable la ganancia de cuota de todas las denominaciones de Castilla y León, ante una DO Navarra aún en retroceso. En tintos el crecimiento de Ribera del Duero que, con 1 punto de cuota más que en 2015, se afianza en la segunda posición de denominaciones de origen.

Rueda sigue siendo líder absoluto del mercado dentro de los vinos blancos con el 39,5% de volumen de ventas, recuperando la cuota de mercado que perdió en 2016. Por su parte, Ribera del Duero conserva la segunda posición en vino tinto con un 15,5% de cuota de mercado. En cuanto a los vinos rosados, Cigales y Tierra de León consolidan la tercera y cuarta posición con un 8,9% y 5,4% respectivamente, por detrás de Navarra y La Rioja.

Por tanto, los vinos de Castilla y León, con un crecimiento del 12% en valor, fruto de una mayor revalorización de los vinos, ganan 2 puntos de participación de 2015 a 2017. Mejoran su cuota en rosados (+3,5 puntos) y tintos (+1,3 puntos) en estos tres años.

Para los vinos con DO de Castilla y León, el crecimiento en volumen en los canales especialistas ha sido del 8% y se ha mantenido el valor. Se estima un volumen de ventas cercano a los 50 millones de litros en estos canales.

Dentro de estos canales, el estudio de carácter cualitativo sobre la venta de vino con DO de Castilla y León en Internet, venta directa en bodegas, vinotecas y tiendas gourmets muestra que el número medio de botellas de vino con DO compradas a través de estos canales ha aumentado ligeramente, pasando de 20,3 a 20,6 y sigue siendo Internet el medio por el que se compran más con 17,9 (16,2 botellas en 2016).

Según se desprende de este estudio elaborado por Nielsen, el análisis de cada uno de los canales especialistas pone de manifiesto un aumento en volumen en todos ellos, siguiendo la tendencia del conjunto de vinos con DO a nivel nacional, aunque con porcentajes algo menores, con excepción de internet (+12%), que experimenta el mayor crecimiento en volumen.

El peso de los distintos canales especialistas es muy equilibrado, siendo bodegas (23,7%) y vinotecas (29,9%) las que concentran un mayor volumen. En valor, las vinotecas (32%) siguen siendo las que más aportan, mientras las tiendas gourmet (26%) superan a las bodegas (21%).

Estas cifras nos permiten concluir, según este Informe, que los canales especialistas representan aproximadamente un tercio aproximadamente de las ventas en el mercado interior. En valor, el peso de los canales especialistas es muy superior, ya que representan casi el 60% de la facturación.

Exportaciones

A este buen comportamiento de los vinos con denominación de origen en Castilla y León, tanto en los canales generalistas como en los especializados, hay que sumar la buena marcha de las exportaciones, que el año pasado aumentaron en el 13% el volumen de litros exportados y cuyo valor económico se incrementó hasta el 18%. Así, fueron casi 36 millones de litros (31,8 millones en 2016) los que se vendieron fuera de España por valor de algo más de 215,4 millones de euros.

Las exportaciones siguen lideradas por Ribera del Duero y Rueda. Entre las dos concentran el 80% de las exportaciones de vino con denominación de origen de Castilla y León, lo que supone un volumen superior a 28 millones de litros.

Con respecto a la categoría de vinos, son los tintos los que mayor demanda tienen en las exportaciones. De hecho, el 66% corresponde a vinos tintos, seguido por los blancos con un 31,2% y los rosados con un 2,1%.

EE UU, Suiza y Alemania siguen siendo los principales destinos de las exportaciones de Castilla y León, aunque destaca la incorporación de Japón como destino de alto potencial y el crecimiento de China. De hecho, el Informe Nielsen concluye que las bodegas de la comunidad autónoma prevén exportar más a China este año.