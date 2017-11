George Herriman: Viñetas en el templo del arte

El consejo del repartidor

Herriman publicaba 'The Dingbat Family' en el New York Evening Journal, cuando se le ocurrió dibujar en la franja inferior de la tira a un ratón blanco lanzando un objeto a la cabeza de un gato. Willie Carry, el chico de los recados del diario, le dijo que le resultaba gracioso y que debería seguir con ese personaje. El autor recogió el consejo y acudió a sus jefes para proponerlo. «Al final, Brisbane (el director) me dijo: "Llévate el gato y el ratón de Dingbats y úsalos, haz con ellos otra tira"», recuerda un cartel de la exposición.

La historia de 'Krazy Kat' se desarrolló por el amor del gato Krazy por el ratón Ignatz en el desierto de Coconino (Arizona). En su locura, el felino interpretaba que cuando el roedor le lanzaba un ladrillo era una demostración de amor, mientras que el perro policía Offisa Pupp defendía al gato porque a su vez estaba enamorado de él.

La serie, considerada por la revista The Comics Journal como el mejor cómic del siglo pasado, apareció por primera vez en 1913 en el diario New York Evening Journal, propiedad del magnate de la prensa William Randolph Hearst, quien la mantuvo y la publicó en varios periódicos estadounidenses durante más de tres décadas, a pesar de no gozar de demasiada aceptación entre el público.