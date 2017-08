TVE triunfa con la nostalgia de 'Viaje al centro de la tele'

SUBEN:

-‘Viaje al centro de la tele’: Con el verano y las vacaciones de agosto, el interés por la televisión decae. Sin embargo, el programa nostálgico que narra Santiago Segura en el ‘prime time’ de TVE fue lo más visto de su franja. La cadena pública ha acertado sustituyendo su comedia ‘La pelu’ por este formato, que anoche conquistó a 1.531.000 espectadores y el 11,6% de la cuota de pantalla.

-‘En el punto de mira’: La temática vacacional llegó anoche al programa de reportajes de Cuatro y lo hizo con éxito. ‘En el punto de mira’ viajó a Marbella para descubrir el daño que está haciendo el turismo ‘low cost’ a la ciudad andaluza, y lo hizo ante 1.139.000 espectadores y el 9,4% de ‘share’, 1,7 puntos más que el lunes anterior.

-‘All you need is love… O no’: Anoche, el programa que presenta Risto Mejide se despidió sin hacer ruido, con un 10,3% de ‘share’ y 1.078.000 espectadores. Pese a todo, logró crecer seis décimas de cuota de pantalla en comparación con el lunes anterior.

BAJAN:

-‘El Infiltrado’: La nueva serie de TVE protagonizada por Hugh Laurie no termina de enganchar al público estival de la cadena pública. ‘El Infiltrado’ se dejó 1,1 puntos de una semana para otra hasta promediar el 7,7% de ‘share’ con 1.045.000 espectadores.

-‘Gangster Squad (Brigada de Élite)’: La película de La Sexta no logró superar el millón de espectadores (reunió a 878.000) y se plantó en un 7,5% de cuota de pantalla.