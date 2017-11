'La Sexta Noche' se lanzan con la versión de 'El Intermedio' de 'Amigos para siempre' El vídeo del programa de Wyoming se hizo viral durante la semana pasada y ha hecho un llamamiento apra que todo el mundo se grabe interpretando la canción EL NORTE Valladolid Domingo, 19 noviembre 2017, 13:36

Iñaki López despedía el programa de la Sexta Noche: "Hoy me he echado al barro. Nunca había estado en una actuación en directo y me pierdo. Es un favor que nos pedían desde El Intermedio y que hemos tenido a bien hacerles, pero esto no lo van a ver ustedes nunca más, por eso lo hemos hecho a las tres de la mañana. Sois unos valientes, Antonio se te ve... Aunque te escondas, estaba Antonio Maestre", ha dicho.

Y es que los espectadores pueden estar acostumbrados a gritos, reproches, insultos e, incluso, algún abandono pero nunca se había visto a los tertulianos más o menos habituales marcarse un baile. Lo han hecho con la versión de 'El Intermedio' de 'Amigos para siempre' para intentar rebajar la tensión entre Cataluña y España.

Las reacciones en Twitter no se hicieorn esperar.

Un poco torpones se os ve!!!! 😂😂😂 — angeles garcía (@magarciaalbi15) 19 de noviembre de 2017

Bailar se baila sin las manos en los bolsillos @AntonioMaestre Por cierto, la Beni es mucha Beni hasta bailando. E Iñaki, eres un salao 😃 — María José Dueñas (@mariaytodos) 19 de noviembre de 2017

La Beni es un terremoto...🌹👏 — Maria Ramón (@Maria__BB) 19 de noviembre de 2017

Me a gustado la iniciativa, pero queda meridiano que no es lo vuestro,😂😂😂 — Rafa Pérez Aparici (@PrezAparici) 19 de noviembre de 2017

Que lastima no haberlo hecho antes!!! Ha sido genial!!! — Josan (@Josansbd) 19 de noviembre de 2017