Las series que renuevan y se cancelan en las televisiones generalistas norteamericanas 2018
M. E. GARCÍA
Miércoles, 16 mayo 2018

Las televisiones generalistas norteamericanas ya están celebrando sus 'upfronts' y anuncian las series que continúan y las que cancelan. Los 'upfronts' (se puede traducir como 'por adelantado') son presentaciones que realizan las principales cadenas norteamericanas (con publicidad) para que los anunciantes puedan comprar sus espacios con varios meses de antelación. En estos eventos, las cadenas exponen las series que acaban y las que no para que los clientes puedan saber dónde encajar los anuncios de sus productos.

Este tipo de eventos nació con la publicidad en la televisión en los años cincuenta, pero fue la ABC en los sesenta la que sentó precedente con el primer 'upfront'. La cadena emitió durante una semana del mes de septiempre todas sus novedades para que los anunciantes pagaran en primavera por los espacios que ocuparían en otoño. Así no solo creó este modelo para facilitar el pago a los anunicantes si no que dio origen al concepto de temporada televisiva.

Los 'upfronts' constan de dos partes. En la primera, las cadenas convocan a los grandes anunciantes a eventos con preestrenos de las series más importantes, conciertos, o actos a los que acuden actores. Por otro lado están las negociaciones a puerta cerrada en las que se negocian los precios.

No es complicado deducir que estos contratos multimillonarios determinan las parrillas televisivas tanto en horarios de emisión como en cancelaciones o renovaciones.

Estas son las que se conocen hasta la fecha.

■ Renovaciones

• ABC

- 'Agents of SHIELD'

- 'American Housewife'

- 'Anatomía de Grey' ('Grey's Anatomy')

- 'Black-ish'

- 'For the People'

- 'Fresh Off the Boat'

- 'The Goldbergs'

- 'The Good Doctor'

- 'Cómo defender a un asesino' ('How to Get Away with Murder')

- 'Modern Family' (se espera que la décima sea la última temporada)

- 'Roseanne'

- 'Speechless'

- 'Splitting Up Together'

- 'Station 19'

• CBS

- 'The Big Bang Theory'

- 'Blue Bloods'

- 'Bull'

- 'Elementary'

- 'Hawaii Five-0'

- 'Instinct'

- 'Life in Pieces'

- 'MacGyver'

'Madam Secretary'

- 'Man with a Plan'

- 'Mentes criminales' ('Criminal Minds')

- 'Mom'

- 'NCIS'

- 'NCIS: Los Angeles'

- 'NCIS: New Orleans'

- 'Salvation'

- 'SEAL Team'

- 'SWAT'

- 'Young Sheldon'

• FOX

- '9-1-1'

- 'Arma letal' ('Lethal Weapon')

- 'Bob's Burgers'

- 'Empire'

- 'The Gifted'

- 'Gotham' (la quinta será la última temporada)

- 'The Orville'

- 'Padre de familia' ('Family Guy')

- 'The Resident'

- 'Los Simpson'

- 'Star'

• NBC

- 'AP Bio'

- 'The Blacklist'

- 'Blindspot'

- 'Chicago Fire'

- 'Chicago Med'

- 'Chicago PD'

- 'Days of Our Lives'

- 'Good Girls'

- 'The Good Place'

- 'Law & Order: SVU'

- 'Midnight, Texas'

- 'Superstore'

- 'This is Us'

- 'Will & Grace' (la renovación fue por dos temporadas)

• The CW

- 'Los 100'

- 'Arrow'

- 'Black Lightning'

- 'Crazy Ex-Girlfriend' (la cuarta será la última temporada)

- 'Dynasty'

- 'The Flash'

- 'iZombie'

- 'Jane the Virgin'

- 'Legends of Tomorrow'

- 'Riverdale'

- 'Supergirl'

- 'Supernatural'

■ Cancelaciones

• ABC

- 'Alex, Inc.' (una temporada)

- 'The Crossing' (una temporada)

- 'Deception' (una temporada)

- 'Sucesor designado' ('Designated Survivor') (Dos temporadas)

- 'Inhumans' (una temporada)

- 'Kevin (Probably) Saves the World' (una temporada)

- 'The Mayor'

- 'The Middle' (la novena se anunció como la última temporada)

- 'Once Upon a Time' (la séptima es la temporada final)

- 'Quantico' (tres temporadas)

- 'Scandal' (la séptima es la temporada final)

- 'Ten Days in the Valley' (una temporada)

• CBS

- '9JKL' (una temporada)

- 'Kevin Can Wait' (dos temporadas)

- 'Living Biblically' (una temporada)

- 'Me, Myself & I' (una temporada)

- 'Scorpion' (cuatro temporadas)

- 'Superior Donuts' (dos temporadas)

- 'Wisdom of the Crowd' (una temporada)

- 'Zoo' (tres temporadas)

• FOX

- 'El exorcista' ('The Exorcist') (dos temporadas)

- 'El último hombre en la Tierra' (The Last Man on Earth') (cuatro temporadas)

- 'Lucifer' (tres temporadas)

- 'The Mick' (dos temporadas)

- 'New Girl' (la séptima es la temporada final)

• NBC

- 'The Brave' (una temporada)

- 'Great News' (dos temporadas)

- 'The Night Shift' (cuatro temporadas)

- 'Rise' (una temporada)

- 'Shades of Blue' (la tercera es la temporada final)

- 'Taken' (dos temporadas)

• The CW

- 'Life Sentence' (una temporada)

- 'The Originals' (la quinta es la temporada final)

- 'Valor' (una temporada)

• Netflix

- Chelsea

- Disjointed

- Everything Sucks!Haters Back Off

- Lady Dynamite

- Seven Seconds