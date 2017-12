Las series que más 'enganchan' de Netflix Imagen promocional de 'Por 13 razones'. La plataforma audiovisual hace público cuáles son sus series más 'maratoneadas' del año EL NORTE Valladolid Miércoles, 13 diciembre 2017, 09:00

Netflix analiza los hábitos de sus usuarios durante 2017 para dar a conocer las series más 'maratoneadas', las más 'saboreadas', con las que hemos sido ifieles o las que más se ven en pareja. La plaaforma llama series 'saboreadas' como las vistas durante menos de dos horas por día. Aquellas vistas más de dos horas por día han sido identificadas como 'devoradas'.

Los usuarios de Netflix en todo el mundo han visto más de 140 millones de horas de contenido por día en este último año. 'Narcos', 'Por trece razones', 'Stranger Things', 'The Crown' o 'Marvel - The Defenders', han sido las estrellas de la temporada con mejores o peores críticas.

También ha sido un año importante para la producción local. En España, en concreto, finalizamos el año con dos películas originales ya producidas, 'Fe de etarras' y '7 Años' (2016), la primera serie original española a punto de estrenar nueva temporada el próximo 25 de diciembre, 'Las chicas del cable', y dos nuevas producciones nacionales anunciadas para 2018, 'Élite' y P'aquita Salas'.

Pero, además, el talento español y de habla hispana también ha despuntado en los contenidos originales de Netflix a nivel global, en series tan reconocidas como 'Narcos', 'Sense8' o 'The OA'. Por ello, los actores Blanca Suárez y Maggie Civantos (Las chicas del cable), Miren Ibarguren (Fe de etarras), Alberto Ammann (Narcos), Maxi Iglesias (Ingobernable) y Paula Vázquez (Ultimate Beastmaster) han participado en un panel para hacer un repaso de 2017 en Netflix.

Los actores Blanca Suárez y Maggie Civantos (Las chicas del cable), Miren Ibarguren (Fe de etarras), Alberto Ammann (Narcos), Maxi Iglesias (Ingobernable) y Paula Vázquez (Ultimate Beastmaster) durante el panel. / El Norte

Durante el evento, los actores han hablado de las producciones en las que han sido protagonistas, sus papeles y vivencias en las mismas. «He podido disfrutar de una experiencia inolvidable y totalmente distinta grabando en el desierto para el programa Ultimate Beastmaster» ha comentado Paula Vázquez.

También han compartido su experiencia a la hora de ver series, cuáles han sido las que más han devorado, saboreado e incluso aquellas que han visto a escondidas sin sus parejas de 'streaming'.

¿Quién no ha hecho un maratón de series o ha compartido una tarde de Netflix con sus amigos o familia? Los actores no han sido la excepción «Lo que más me gusta de Netflix es que la plataforma es tan amplia que las posibilidades que ofrece son maravillosas. Ahora es el espectador el que elige qué ver, cuándo y dónde» ha comentado Miren Ibarguren.

Hay mucho que decir sobre el contenido que se ha visto en la plataforma este 2017, pero ¿qué hay de la forma en la que lo hemos visto? Curiosamente, en España el día en el que más gente estuvo enganchada a Netflix fue el domingo 29 de octubre, ¿tendría la culpa el cambio horario? Y aunque los maratones han sido algo habitual durante todo el año, no todas las series se han disfrutado de la misma manera, así lo desvela el estudio realizado por Netflix que analiza las principales tendencias de 2017 a la hora de ver contenido.

■ Las series más devoradas en 2017

A nivel global, los usuarios se han evadido de la realidad devorando series de ciencia ficción como '3%', 'Travelers' y 'The OA', así como los documentales 'The Keepers' o 'The Confession Tapes', que consiguieron mantener a los fans en vilo durante horas. Mientras, en España, los usuarios han optado por devorar series de drama y suspense como 'Ingobernable', 'El tirador', 'Suburra' o 'Marvel - The Defenders'.

«Netflix ha hecho que seamos unos verdaderos devoradores de series. Yo por ejemplo vi 'Stranger Things' con una amiga en un solo día» ha comentado Maggie Civantos.

■ Las series más saboreadas en 2017

Este año también ha habido tiempo para reír. Prueba de ello es que a nivel mundial se han saboreado algunas series en clave de humor como 'Atípico', 'GLOW', 'Queridos blancos' o 'Big Mouth', aunque no por ello se ha renunciado a saborear el esplendor de 'The Crown'.

En esta ocasión los españoles han coincidido con los gustos globales siendo las series más saboreadas 'Santa Clarita Diet', 'Descolocados,' 'Big Mouth' y 'GLOW'. «Si veo todo del tirón, siento que pierdo la esencia. Normalmente me gusta saborear las series, y aunque puedo llegar a ver 3 capítulos seguidos, intento disfrutarlas y darles el tiempo que merecen» apunta Maxi Iglesias

■ Las series que nos hicieron ser infieles en 2017

Pero la tentación siempre está presente y a nivel global los usuarios han sido infieles a sus parejas de streaming con títulos como 'Narcos', 'Ozark', 'Black Mirror' y 'Sense8'. «Es normal que uno acabe siendo infiel viendo series, de hecho debo confesar que yo lo soy constantemente. Soy de las que cuando mi compañero de 'streaming' se queda dormido no paro y al día siguiente lo vuelvo a ver si hace falta con cara de sorpresa, como si fuera la primera vez» ha confesado Blanca Suárez.

En España las infidelidades han llegado este año también de la mano de títulos considerados thrillers como 'Ozark' o 'Black Mirror', entre otros, con la diferencia de que también se han cometido infidelidades con dramas como 'Las chicas del cable'.

■ Las series que más unieron en 2017

Aunque no todo es infidelidad. ¡Las series también unen! Tanto a nivel global como en España los usuarios de Netflix han elegido 'Stranger Things' como la mejor serie para ver en familia. Según el estudio, los títulos nostálgicos han sido los preferidos para ver en compañía, como 'Star Trek: Discovery', 'Madres Forzosas' o 'Las 4 estaciones de las chicas Gilmore'.

«Plataformas como Netflix han permitido internacionalizar el contenido más allá de la lengua, contratando a actores de países muy diferentes. Me parece algo muy inteligente ya que pone en valor la diversidad», ha comentado Alberto Ammann.

■ Metodología

Los datos incluyen nuevos lanzamientos o estrenos de temporadas de series originales de Netflix entre el 1 de noviembre. 2016 y el 1 de noviembre de 2017.

Las cifras se basan en más de 60.000 respuestas de una encuesta realizada entre usuarios de Netflix entre el 24 y el 30 de octubre de 2017. La muestra es representativa de una población adulta que ve programas de TV en pareja en 32 países.

