Quedada de sabios televisivos Más de una treintena de concursantes de programas como 'Saber y Ganar', 'Pasapalabra' o 'Boom' se han dado cita este fin de semana en Ciudad Rodrigo SILVIA G. ROJO Lunes, 21 mayo 2018, 13:32

Su presencia en diversos concursos televisivos no ha pasado desapercibida, como tampoco su estancia en Ciudad Rodrigo a lo largo de todo el fin de semana. Más de una treintena de concursantes de programas como 'Saber y Ganar', 'Pasapalabra' o 'Boom' se han dado cita en la localidad salmantina en una de sus periódicas 'quedadas' y además de manera muy democrática pues tal y como comentaba el ganadero de Castillas de Flores, José Alfonso Pinto, «siempre hacemos una votación para ver dónde nos vemos, normalmente en una ciudad donde alguien pueda hacer de anfitrión, y esta vez yo propuse Ciudad Rodrigo y por tan solo un voto de diferencia ganó a Vitoria».

La Catedral de Santa María, el Palacio de los Águila, una visita al Museo del Orinal, la degustación de productos de la tierra como los embutidos o el farinato o un concierto de órgano y tamboril también en la seo civitatense, son algunas de las actividades que se han incluido en esta cita de cerebros a los que ha unido la televisión.

La mayoría de estos ya más que conocidos personajes, entre los que se encontraban Jero Hernández o Héctor Puertas, han pasado por 'Saber y Ganar', «una cantera de buenos concursantes para otros programas», afirma Pinto, como se le conoce en la zona. «La mayoría de los que estamos en esta quedada hemos permanecido bastante tiempo en ese programa, casi todos son magníficos», es decir, superaron la cantidad de 7.000 euros de premio.

En muchos casos, «solo nos conocíamos de vernos por la televisión porque somos seguidores de los concursos» pero lo cierto es que los grupos de mensajería instantánea han hecho el resto y «cuando nos hemos visto parece que nos conocemos de toda la vida porque tenemos los mismos intereses y gustos y eso nos permite compenetrarnos de forma extraordinaria y volver a encontrarnos ha sido gratificante». La anterior reunión se celebró en Cuenca en noviembre.

Pero si hay un grupo que en estos momentos es noticia es el de 'Los lobos', del que forma parte el propio ganadero y que esta pasada semana ha cumplido un año en el concurso 'Boom'. De hecho, hasta Miróbriga se han desplazado dos de sus compañeros en esta andanza, Manu y Valentín, además de dos de las denominadas 'Extremis', concursantes que abandonaron 'Boom' con más de un centenar de programas a sus espaldas pero a las que resultaba imposible compatibilizarlo con sus trabajos.

José Alfonso reconoce que después de un año «estamos un poco cansados» no se puede olvidar que el programa se graba en Barcelona y «esto supone mucho viaje, ir y venir y jornadas agotadoras con más de 12 horas de grabación pero al final, te lo tomas como un segundo trabajo bien remunerado».

En alguna ocasión ha afirmado que si se llevaba un buen premio se retiraba, pero los castillos en el aire no son los suyo y «hasta que no tenga el dinero en la mano, no hago el cuento de la lechera». De momento, se conforma con ser un extraordinario embajador de la comarca de Ciudad Rodrigo, tal y como ha vuelto a demostrar este fin de semana.