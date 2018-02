La Policía acude por confusión a detener a Joaquín Reyes disfrazado de Puigdemont Joaquín Reyes. / Vicens Giménez Un vecino alertó a los agentes al pensar que el auténtico expresidente de la Generalitat de Cataluña R. C. Jueves, 22 febrero 2018, 19:23

Joaquín Reyes rodaba en Torrejón de Ardoz (Madrid) para 'El intermedio' una serie de gags sobre Carles Puigdemont. Un vecino de la zona llamó a la Policía Nacional pensando que el actor caracterizado como el expresidente de la Generalitat de Cataluña era el auténtico político -por el que se mantienen una orden de detención en territorio español-.

«Casi me han apresado. Seis policías es lo que han mandado, lo que ellos tenían pensado para reducir a Carles Puigdemont», explicó con ironía Joaquín Reyes en 'La ventana' de la cadena SER. «Estaba ajeno a eso y de repente veo seis policías acercarse. Hemos tenido que explicar que era un 'sketch' para el intermedio, se han reído y les hemos dicho que no iba ser su tarde de gloria», rememoró el actor. «No les he visto muy entusiasmados, venían andando», bromeó el imitador. «Es que estaba clavado con el maquillaje. Cuando venía a desmaquillarme tenías que ver la cara de la gente en los semáforos», justificó.

La grabación tenía lugar en el Parque Europa, donde hay varias réplicas de monumentos famosos. El rodaje pudo continuar y el 'sketch' se emitirá el lunes 26 de febrero en 'El intermedio' en La Sexta. La productora llegó a hablar con el vecino denunciante y, según Reyes, contestó: «Es que no está la situación para bromitas».