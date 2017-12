Las ocho series de estreno que debes ver en diciembre

Falta menos de un mes para que 2017 eche el cierre pero antes todavía quedan series por descubrir y otras a las que reengarcharse. Misterio, humor o historia son algunos de los géneros que llegarán durante este mes de diciembre a sus pantallas, bien de televisión, de ordenador, tableta, 'smartphone' o cualquier otro soporte que se le ocurra.

Estas son, probablemente (o no) las más destacadas y algunas ya están aquí:

1

Dark (Netflix) 1 de diciembre. La primera producción íntegramente alemana de la plataforna de televisión promete mucho, mucho misterio mezclado con ciencia ficción y sazonado con algo de drama familiar.

La trama ser desarrolla en el pueblo de Winden cuando desaparecen dos niños. A partir de ahí cuatro familias se verán implicadas en los sucesos y descubrirán que están unidas aunque no por buenos motivos. Por supuesto, los secretos de todos irán saliendo a la luz para desgracia de los implicados.

2

The Orville (Sky) 1 de diciembre. Seth McFarlane creador de 'Padre de Familia' y 'American Dad' es el creador de esta descarada parodia de 'Star Trek' dirigida por Jon Favreau. El propio McFarlane protagoniza la serie en la que da vida a Ed Mercer, el comandante de la nave Orville Wright (en alusión a uno de los hermanos Wright) que ha escapado de casa después de concer la infidelidad de su mujer para vivir aventuras intergalácticas.

3

Knightfall (HBO) 7 de diciembre. La historia de los caballeros templarios siempre ha sido una fuente de misterio para investigadores e historiadores de todo el mundo. Ahora, HBO repasa las gestas de esta orden medieval.

Son diez capítulos en los que se contarán acontecimientos vividos por la orden como la caída del último bastión de los Templarios en Tierra Santa (el primer episodio), la caída de Acre, donde el Santo Grial ha desaparecido. El caballero Landry (Tom Cullen) protagoniza la serie y es quien lanza a su compañeros a la búsqueda de la copa de Cristo.

Amor, drama e historia épica se dan la mano en 'Knightfall', una de las grandes esperadas de este mes de diciembre.

4

Broken (Movistar Series) 18 diciembre. El experto en morir Sean Bean es el protagonista de este nuevo drama de la BBC que en España emitirá Movistar.

Bean es Michael Kerrigan un párroco de una pequeña localidad del norte de Inglaterra en la que tendrá que abordar temas como la homofobia, el racismo, la drogadicción y cómo las personas luchan para arreglarlo. Todo ello, intentando esconder un oscuro pasado

Completan el reparto Mark Stanley, Paula Malcolmson (Ray Donovan); Anna Friel (The Girlfriend Experience); y Adrian Dunbar (Line of Duty).

5

Gunpowder (HBO) 19 diciembre. Jon Snow, perdón, Kit Harrington, protagoniza esta miniserie de la BBC de tres episodios en los que interpreta a Robert Catesby, un caballero de 30 años de Warwickshirey, católico y comprometido en un momento en que la Inglaterra protestante persiguió a los miembros de la iglesia encarnizadamente.

Ambientada en el siglo XVII y basada en la historia real de la llamada 'conspiración de la pólvora' completa el reparto Mark Gatis (Sherlock), Peter Mullan (Top of the lake) y Liv Tyler (El señor de los anillos).

6

Happy (SyFy9 1 de diciembre. Basada en una de las mayores tontadas que ha hecho Grant Morrison. Cuenta la 'colaboración' entre un expolicía y el amigo imaginario de una niña para encontrarla. No es un drama es una serie policiaca y gamberra algo psicodélica que va unida a su parte fantástica.

Nick Sax, un es el ex policía alcohólico y corrupto que vaga por un mundo de asesinatos, sexo y traición. Un día comienza a hablar con un caballo de alas azul, todo producto de su imaginación, pero implacablemente positivo para el desgaste de Sax. La presencia de Happy cambia la vida de Nick para siempre.

7

Jean-Claude Van Johnson (Amazon Prime) 15 de diciembre. Un Van Damme debe retomar su carrera artística para seguir con sus misiones encubiertas. Una serie de comedia con toques de acción que sigue al actor Jean-Claude Van Damme interpreta una versión ficticia de sí mismo.

Johnson debe usar como tapadera su trabajo como protagonista en una nueva versión de Huckleberry Finn, reimaginada como una cinta de acción. Desde esta posición, Johnson se encuentra una vez más en el centro del peligro, un peligro que ansía en secreto. Estas acciones lo ponen una vez más en contacto con su compañera, Vanessa, el gran amor de su vida.

8

Wormwood (Netflix) 15 de diciembre. Una serie documental o docudrama de seis episodios que explora los límites del conocimiento sobre el pasado y los caminos que recorremos en busca de la verdad. Una historia retorcida y cambiante de un hombre que ha estado 60 años intentando averiguar las circunstancias de la misteriosa muerte de su padre, ligado al proyecto MK Ultra.

Para continuar...

1

Vikingos (TNT y Sky) 6 de diciembre. Nada más y nada menos que la quinta temporada de esta producción del Canal Historia que comenzó sin grandes ambiciones. Su narración poderosa y directa, como los propios vikingos, la han convertido en un referente de las series históricas.

La cuarta temporada acabó un suceso que ha marcado a la serie profundamente. Sin embargo, Michael Hirst, su creador, promete todavía más sangre en esta nueva etapa

Además, ha confesado cual sería su final perfecto para la serie: «Quiero seguir acompañando a los vikingos en sus viajes a otros mundos. En la quinta temporada me encantaría que Bjor viajase al Mediterráneo, que llegue a España, al desierto. Me gustaría llegar a Islandia, incluso Groelandia. El final ideal serían los hijos de Ragnar saliendo desde Groelandia en barco y, cuando estén muertos de hambre y sed, que aparezca un paisaje verde lleno de árboles con un letrero que dijera 'América'. Y que se acabe ahí».

2

The Crown (Netflix) 8 de diciembre. La serie que aborda la vida y obra de la actual reina de Inglaterra continúa con su segunda temporada que nos llevará hasta la década de los sesenta, la guerra ilegal en Egipto, la caída de su tercer primer ministro Harold Macmillan tras un devastador escándalo.

'The Crown' ha sido un gran éxito de crítica y público desde el primer momento y ha cosechado un buen número de premios. El Globo de Oro a Mejor Serie de Drama y Mejor Actriz o el Premio del Sindicato de Actores a sus dos protagonistas, Claire Foy y John Lithgow, han sido algunos de ellos.

3

Las chicas del cable (Netflix) 25 de diciembre. La segunda temporada de esta producción española para la plataforma audiovisual continuará dando entrada a nuevos personajes junto a las ya fijas Lidia, Carlota, Ángeles y Marga.

Durante esta nuev etapa las cuatro deberán guardar un secreto que las hará más fuertes. Blanca Suárez, Nadia de Santiago, Ana Fernández y Maggie Civantos protagonizan la segunda temporada junto a Ana Polvorosa, Martiño Rivas, Yon González, Borja Luna, Nico Romero y Sergio Mur. El nuevo reparto incluye a Ernesto Alterio y Andrea Caballo, entre otros.

4

Black Mirror (Netflix) cuarta temporada 29 de diciembre. Finalmente hoy Netflix ha anunciado la fecha de extreno de 'Black Mirror' y sí, ha elegido el final de este mes ago lógico dada la intensa campaña publicitaria de las últimas semanas en las que se han dado a conocer los pósters y tráilers de los capítulos de esta nueva entrega. Además, se conocen desde hace tiempo las sinopsis y distintos datos técnicos de la nueva tanda de episodios que serán cuatro como en otras ocasiones:

• Arkangel. Jodie Foster dirige este espisodio centrado en una madre coraje que hará lo que sea necesario para protoger a su hija, hasta instalarse un chip en el cerebro.

• Crocodile, el segundo capítulo conocido, narra la historia de una tecnología que permite acceder a los recuerdos de las personas y que será utilizado por una mujer para develar la verdad tras un accidente; Asimismo.

• Black Museum, tercer episodio, se centra en un museo del crimen con una escalofriante atracción principal de realidad virtual. No es la primera vez que 'Black Mirror' aborda el tema de la realidad virtual. Ya lo hizo, por ejemplo, en 'Playstesting' el segundo capítulo de la temporada 3.

• Hang the DJ, Frank y Amy se han suscrito a un sistema de citas en el que podrán conocer desde el primer momento cómo será su relación.

• Cabeza de Metal. El primer capítulo de la historia de 'Black Mirror' en blanco y negro. Su sinopsis es tan inquietante o más que la cualquier otro episodio de esta serie: Un acosador sin piedad empuja a un trío de carroñeros hasta los límites más insospechados.

• USS Callister. El capitán Daly y su tripulación exploran la galaxia y los peligros de planetas desconocidos. Los que se encuentran bajo su mando deberán demostrar su máxima lealtad.

>> Los póster de 'Black Mirror'

■ TRÁILER FINAL de los seis capítulos

Más estrenos y regresos

- 1 de diciembre: 'Dark' (Netflix) 'Viva el Rey Julien' (T6, Netflix), 'Easy' (T2, Netflix), 'Agents of SHIELD' (T5, ABC).

- 6 de diciembre: 'Happy!' (T1, SyFy) 'Knightfall' (T1, History), 'Shut Eye' (T2, Hulu)

- 7 de diciembre: 'Psych: the Movie' (USA).

- 8 de diciembre: 'The Librarians' (T4)

- 15 de diciembre: 'El Chapo' (T2, Netflix), 'Jean-Claude Van Johnson' (T1, Amazon), 'The Ranch' (T2, Netflix), 'Trollhunters' (Parte 2, Netflix | Tráiler), 'Wormwood' (Miniserie, Netflix).

- 22 de diciembre: 'Madres forzosas' (T3.5, Netflix).

- 25 de diciembre: 'Las chicas del cable' (T2, Netflix | Tráiler), 'Doctor Who: Twice upon a time' (BBC)