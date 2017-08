Juego de Tronos 7x07 Torres más altas han caído Llega el final de temporada con muchas incógnitas aunque aquellos que esperen respuestas se va a llevar una decepción M. E. GARCÍA Lunes, 28 agosto 2017, 20:13

La deseada séptima temporada de Juego de Tronos ha llegado a su fin. Esperar más de un año a una serie que tan solo ha contado con siete episodios hace que sepa a muy poco. Lo que está por llegar es aún peor. Para ver los seis que faltan habrá que esperar dos años.

En esta ocasión también ha habido filtración pero tan solo de la escena final. Una de las grandes incógnitas de la última temporada va a ser ver si HBO va a querer y poder controlar los ataques de los piratas que amenazan con seguir filtrando información de cualquier tipo sobre la serie.

SPOILERS

Desembarco del Rey. Inmaculados en perfecta formación esperan ante las murallas de la capital. Jaime y Brom vigilan desde lo alto discutiendo sobre por qué luchan si están castrados: sin poder gastarse el oro en mujeres o en poder formar una familia ninguno de los dos es capaz de adivinar el motivo. Ninguno de los dos ha sido nunca esclavo.

En el barco Jon alucina con el hacinamiento de la ciudad y le pregunta a Tyrion que cuánta gente vive ahí. «Un millón», le responde el enano. Jon no alcanza a comprender cómo puede querer vivir ahí la gente, en aquel sitio tan pequeño coexisten más personas que en todo El Norte -el reino más grande de los siete-. En la Fortaleza Roja es Cersei la que comenta con Qyburn que todavía no ha visto a Danerys.

Y claro, Jon llega sin la Reina Dragón pero acompañado por Tyrion, Varys, El Perro... lo que provoca cruces de miradas en diferentes... tonos. Cesei cruza la suya, de odio, con Tyrion, Pod y Tyrion se saludan, Brienne y El Perro hablan de Arya y de que ya no necesita ninguna protección. A Clegane se le va hasta una sonrisilla de que su niña ha crecido... y eso que está en la lista.

Los minutos previos al encuentro sirven para recordar lo que era Pozo Dragón. Un lugar construido para contener a los dragones de los Targaryen. «El lugar más aterrador del Mundo», según Tyrion.

El escenario del anfiteatro de Itálica en su máxima expresión. Todo está listo para el encuentro, hasta la caja con el zombi que controla El Perro.

Sandor Clegane ve a su 'querido' hermano y, además de alucinar un poco por verle vivo se da cuenta de que la pinta que tiene no es demasiado saludable. Parece que ha ido perdiendo el odio hacia todo y todos con el tiempo entre sacerdotes y viajes a El Muro. Hasta las ansias de venganza contra su hermano se han desinflado.

Euron cruza mirada con Theon, Brienne con Jaime... en fin, un festival de mini reencuentros. Entre tanta tensión llega Daenerys a lomos de drogon y junto a Rhaego. Tenía que montar el numerito de la entrada triunfal a lo Targaryen para demostrar su fuerza mientras Cersei trata de parecer imperturbable ante Drogon. Algo realmente difícil. Así que, como por algún lado tiene que salir se queja por llevaban un rato esperando. Ante la provocación, Daenerys pide disculpas.

Entonces es Tyrion quién toma la palabra pero Euron le interrumpe para dirigirse a Theon amenzando con que si no se entrega matará a Yara. Jaime tuerce el gesto para indicar a Tyrion que pase de él. Tyrion le hace caso y comenta que ahora tienen problemas más grandes provocando el inevitable chiste sobre enanos. Euron continúa intentando hacer daño a Tyrion contando que en las Islas del Hierro matan a los enanos por piedad con los padres. Lo bueno es que ya está curado de espanto. Lo malo es que Jaime no y además odia con toda su alma a Euron así que le dice que haga el favor de callarse la boca cosa que no hace hasta que se lo pide Cersei.

Después de tanto bla, bla bla, es Jon quién toma la palabra para explicarle a la reina el tema del ejército de muertos. Cersei no se lo cree, claro. Piensa que es un truco para que repliegue sus tropas y tomar el Sur definitivamente. Entonces, como ya se lo esperaban, Jon da paso al Perro con la caja de sorpresas.

Abre la caja y nada. El Perro se asoma un poquito así como con miedo. No pasa nada hasta que da una patada a la caja y el muerto sale disparado en dirección a Cersei -el zombi es un poco Guerra Mundial Z a juzgar por la velocidad que coge el bicho-. El Perro parte por la mitad al muerto que sigue vivo -el homenaje a The Walking Dead- después un brazo que sigue moviendo los deditos para estupefacción y curiosidad morbosa de Qyburn.

Jon hace su tutorial de Youtube sobre cómo matar muertos, con fuego o con vidragón. Danerys confiesa que hasta que no lo vio no se lo creyó y Jaime le pregunta que cuántos hay. 100.000 así, redondeando. Y, por cierto, ni mencionan a los Caminantes.

Euron es el que más reacciona sobre el muerto. Primero pregunta si saben nadar, a lo que Jon responde que no -no se de donde saca que los Caminantes no puedan fletar barcos, pero bueno-. Entonces el valiente y loco comandante de las Islas del Hierro decide retirarse a su casita y aconseja lo mismo a Daenerys, para acabar siendo los únicos supervivientes cuando pase el Invierno.

Cersei acepta la tregua a cambio de que Jon no tome partido por ninguna de las dos reinas cuando ésta termine. Pero él que le pierde la nobleza -y un poco la idiotez- responde que no puede hacer eso porque ya ha jurado lealtad a Danerys. Eso cabrea a Cersei y a medio séquito de Daenerys ya que hubiera sido más fácil y más inteligente mentir, decir que no tomaría partido y después hacer lo que le diera la gana. Y así se lo hacen saber tanto Danerys como Tyrion. A pesar de todo insiste en que si la gente no cumple su palabra, las palabras pierden su valor y como hijo de su padre -o madre, o algo así- no puede dejar que eso pase.

Ante situaciones desesperadas, medidas desesperadas. Tyrion decide ir él solo a hablar con su hermana. Y allá que va, a ver si lo mata o no. Antes de entrar con Cersei se encuentra con Jaime con el que, como siempre, el trato es mucho más cordial.

En del despacho de Cersei los dos vuelven a los reproches de siempre. A pesar de que Tyrion no mató a Joffrey, Cersei le sigue considerando culpable de la muerte de sus otros dos hijos porque al matar a Tywin, Tyrion había dejado «desnuda» a la familia. Bueno, puede, pero el viejo iba a acabar palmando tarde o temprano así que la actitud de Cersei es difícilmente comprensible. Además, Tyrion recuerda a sus sobrinos y le dice a su hermana que los quería mucho y que todos los días siente mucho lo que les pasó. A Cersei le da igual mientras se acaricia la barriga, seguramente a propósito porque Tyrion se da cuenta de que su hermana vuelve a estar embarazada. Ella comienza a hablar del hijo que espera, de que cuándo el muerto se acercó a ella en lo único que pensaba era en esa familia que estaba por llegar y no en su reino.

En Pozo Dragón Danerys y Jon hablan, otra vez. Danerys le explica como la gloria de su familia y lo que marca la diferencia son los dragones. Les encerraron allí, lo que provocó que cada vez fueran más pequeños y débiles, junto con los reyes Targaryen hasta que todos acabaron muriendo. También le cuenta que es estéril. Jon le pregunta que quién se lo dijo, cuando ella responde, él, muy lógico le replica que si no se le ha ocurrido pensar que la bruja puede que no sea la fuente más fiable del mundo.

Vuelve Tyrion y detrás Cersei que no solo firmará la tregua sino que anuncia que mandará a sus soldados junto a los de sus enemigos para combatir contra los muertos en El Norte para la estupefacción de todos los presentes.

Y es que las intenciones de Cersei están lejos de la colaboración. Ya lo dijo antes: no se fiaría de que Danerys se rindiera a cambio de la tregua con los Caminantes. Lo raro es que ya no solo Danerys y Jon sino que Tyrion sea tan confiado con su hermana. Jaime prepara todo para la marcha cuando Cersei le llama para explicarle su plan. «Que los monstruos se maten entre ellos», le dice después de llamarle tonto. La teoría de la reina es que si los hombres del norte, dothrakis, Inmaculados y dragones no pueden matar a los muertos ellos no podrán hacerlo. Y además falta un dragón... son vulnerables. También le explica que Euron no se ha ido a las Islas sino que está en Essos buscando a la Compañia Dorada porque no tendrán ni dragones, ni dothrakis, ni Inmaculados pero tienen el dinero del Banco de Hierro. Momento que Cersei aprovecha para echarle en cara que nunca escuchó a su padre porque le aburría.

Jaime se escandaliza. No quiere faltar a su palabra de acudir con el ejército a la guerra. Cersei dice que quiere que su hijo reine, Jaime le responde que puede que no haya reino que reinar ganen los muertos o pierdan. En fin. Cersei llega a amenazar a Jaime con matarle, pero no es capaz y finalmente Jaime se marcha de Desembarco camino a quién sabe dónde mientras empieza a nevar sobre la capital. Nieve en Desembarco y la cúpula de la sala del trono quemado, la Fortaleza Roja quemada... las visiones de la Casa de los Eternos.

Rocadragón.Jon, Jorah, Danerys, Tyrion... se replantean la estrategia y cómo llevar todos los ejércitos a El Norte, tanto los Inmaculados como los dothrakis -quiero ver a estos luchando en la nieve-. Jorah le pide a Danerys que vaya volando a Invernalia y no por mar ya que es fácilmente reconocible y podrían matarla. Al fin y al cabo su padre quemó a muchos norteños, pero Jon cree que lo mejor es ir juntos para dar imagen de unidad. «Voy a salvarlos, no a matarlos», dice Dany que, definitivamente irá con Jon, primero por tierra y después por mar, subiendo a un barco en Puerto Blanco.

Theon pide hablar con Jon que, después de confesiones de culpabilidades varias y cargos de conciencia -Theon tiene para aburrir- Jon le medioperdona y le dice que no tiene que elegir entre ser Greyjoy o Stark -en fin-. Theon quiere ir a salvar a Yara porque fue la única que intentó rescatarlo de Ramsay así que, ¿a qué espera? Y aquí llega el momento bizarro del episodio porque para que los hombres de su hermana le sigan para tratar de rescatarla se tiene que pelear con uno de ellos al que acaba venciendo porque está castrado. Y, venga ¡al rescate!

Invernalia. A Sansa le ha llegado la carta de Jon que le comunica su sumisión a Danerys. Ahí está Meñique para seguir sugiriendo que traicione a su hermano y ocupe su puesto, pero Sansa tiene miedo de Arya que puede matarla si se entera de que va a echar a Jon. Meñique, sigue con sus lecciones y le dice que se ponga en lo peor. Sansa lo hace y llega a la conclusión de que Arya quiere matarla por envidia para ser la Señora de Invernalia.

Con este panorama Sansa llama a Arya al gran salón. En la habitación se sienta junto a Bran mientras que los señores llenan el lugar. Allí lee los cargos: «Asesinato y tración»... Lord Baelish. La sonrisa de Meñique se borra de la cara e intenta defenderse, pero Sansa enumera las ocasiones en las que ha conspirado. Además, de esta última también es el culpable de la guerra entre los Stark y los Lannister al decir que la daga era de Tyrion, tiró a Lysa por la Puerta de Luna y dedicó toda su vida enfrentar a Cathelyn con ella... Tiene un carrerón. Meñique suplica por su vida, dice que quiso a Cathelyn más que a nadie, que quiere a Sansa... pero aún así traicionó a ambas. «Ponte en lo peor...» le responde Sansa que le da las gracias por sus lecciones y promete que nunca las olvidará. Para que se calle de una vez Arya le raja el cuello con la daga de vidragón con la que intentaron matar a Bran.

Sam llega a Invernalia para, junto con el Cuervo de Tres ojos, completar el puzzle de los orígenes de Jon. Cuando llega Bran le comenta que Jon es el bastardo de Rhaegar y Lyanna y que su apellido no es Nieve sino Arena porque nació en Dorne. Sam le corrige diciendo que no, que ha leído un diario de un septón supremo que explica que anuló el matrimonio de Ellaria con Rhaegar y volvió a celebrar el matrimonio. Pero nos hemos perdido el capítulo en el que Sam llega a esa conclusión porque cuando Elí lo lee en Antigua no le hace ningún caso.

El Cuervo de Tres Ojos parece que ve mucho pero no todo. Por fin ve la boda a instancias de Sam. Sí, se casaron, la guerra fue una mentira porque Lyanna y Rhaegar estaban enamorados. Nunca la raptó, nunca la violó -cualquiera que conozca un poco el carácter de Rhaegar sabrá que la violación no entra dentro de sus costumbres- Robert se montó una película por celos puros.

Bran se pone a explicar todos los orígenes de Jon, por si no le han dado todavía bastantes vueltas, mientras vemos como la unión entre Jon y Daenerys se hace realidad en el barco. Hala, todos contentos. Era inevitable si esto en su versión literaria se llama 'Canción de Hielo y Fuego'. Veremos si Dany acaba embarazada. Tyrion los ve. Y es el único que, de momento, lo sabe. Veremos como se lo toma Jorah.

Guardaoriente Dormund sigue a cargo de la fortaleza. Él y Beric pasean por lo alto de El Muro y se paran a mirar la línea de árboles un momento. Entonces aparecen. Caminantes acompañados de miles y miles de muertos se acercan al Muro mientras ellos tocan los cuernos. El ejército se para en seco y entonces aparece El Rey de la Noche sobre zombi Viserion que deshace el Muro con su fuego. El muro cae y los muertos avanzan sin ningún obstáculo.

En líneas generales un último capítulo algo más soso de lo habitual. Puede que sea culpa mía por saber que Meñique iba a morir asesinado por Arya y que las hermanas no se habían tragado sus mentiras y me temía el tema del dragón. Lo de Danerys y Jon está muy claro casi desde el principio y no me refiero a la serie sino también a las novelas.

En todo caso el final deja con ganas de más. Ahora que la guerra de verdad ya está aquí faltan por llegar seis capítulos que tardarán un par de años. La espera se va a hacer larga.