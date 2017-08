'Juego de Tronos' explica la relatividad temporal en su último capítulo

Un sabio dijo una vez que la duración de un minuto dependía de a qué lado de la puerta del baño te encontraras. Einstein sigue dando que hablar con su teoría de la relatividad... y las teletransportaciones de 'Juego de Tronos' están dando un nuevo significado a la relatividad temporal que, si bien, se llevan dando desde hace tiempo en esta temporada se están acentuando sobremanera.

Es cierto que en 'La Canción de Hielo y Fuego' los puntos de vista de cada personaje -convertidos en capítulos- no transcurren a todos al mismo tiempo. Así podemos tenemos una trama de Meereen mucho más avanzada que la de Sansa en El Norte, por ejemplo.

-SPOILERS-

Sin embargo, a muchos les ha llamado la atención que durante el último capítulo emitido hasta la fecha -7x06- la operación del Equipo A o Los Vengadores o el Escuadrón Suicida más allá de El Muro fuera tan rápida. Alan Taylor, director del capítulo ha querido dar una explicación al respecto ante las críticas.

"Sabíamos que el tiempo se estaba volviendo un poco borroso", explicó Taylor a Variety. "Alargamos un poco con un crepúsculo eterno al norte del Muro. Nos esforzamos por falsear la línea temporal un poco, no declarando exactamente cuánto tiempo estuvimos allí", confesó. "Forzamos la plausibilidad un poco, pero espero que la fuerza de la historia trascienda alguna de estas cosas", concluyó.

Por otra parte, un fan ha dado la explicación correspondiente -y plausible- a tanta velocidad:

1.- El grupo liderado por Jon Nieve estaba a unos 40 kilómetros al norte del Muro ya que estaban cerca de Casa Austera. Gendry vuelve corriendo a Guardaoriente para mandar un cuervo a Rocadragón. Esa distancia sería parecida a la de una maratón, por lo que transcurrirían unas dos o tres horas.

2.- El cuervo recorrió unos 1609 kilómetros de Guardaoriente a Rocadragón a unos 129 kilómetros por hora, muy rápido pero es ficción, por lo que podría haber hecho el trayecto en unas 12 horas.

3.- Imaginemos que un dragón puede volar a unos 300 kilómetros por hora -existen artículos que explican que dragones de ese tamaño deben volar MUY rápido para mantenerse en el aire- por lo que el transcurso total de tiempo transcurrido desde que Gendry sale corriendo hasta que Daenerys socorre al grupo es de unas 30 horas.

OPINIÓN PERSONAL: Así como existen saltos incomprensibles para mi como la elipsis que se marcan entre la salida de Jaime de Desembarco, la llegada y victoria y Altojardín y la batalla del Campo de Fuego- en esta ocasión no me ha resultado chirriante. De hecho, hasta que no leí algunas críticas no me di cuenta. Puede que el uso de crepúsculo inteminable al que se refiere Taylor sirviera para engañarme.