'Juego de Tronos 7x05'. Miguitas de pan

El final de 'Botines de Guerra' dejó sin aliento a medio mundo. Una semana más tarde mantener esa intesidad hubiera sido contraproducente por lo que 'Guardaoriente' es uno de esos episodios repletos de pistas para quien sepa leer entre líneas y con muy poca sangre. Vamos, que será habitual leer eso de 'no ha pasado nada'. ¿De verdad ha sido así?

SPOILERS

1

En algún lugar entre Altojardín y Desembarco del Rey. Bron y Jaime han escapado por los pelos del fuego del dragón. O mejor dicho, el mercenario se ha jugado el tipo por Jaime, primero, obedeciendo su orden de atacar al dragón y después desviándole de la trayectoria del fuego. Al final, los dos vivos y coleando. Bron, que parece más decidido que nunca a conseguir 'su castillo' deja bastante claro a Jaime que se acabó su trato. Con tres dragones de por medio no se juega.

Jaime es soldado y como tal se da cuenta de que no van a ganar esa guerra. No con tres dragones -no uno sino tres- de por medio. Querer acabar con una guerra de un espadazo hubiera sido lo ideal pero como bien le recuerda Bron «¿No viste el dragón que se interponía entre ella y tú?» Un acto tan valiente como insensato para seguir siendo el 'Matarreyes'.

Tyrion se pasea entre los restos de la batalla buscando a su hermano. Por supuesto, no le encuentra, aunque eso no quiere decir que siga vivo ya que si ha sido calcinado por Drogon no quedará de él mas que ceniza.

Daenerys tiene una oferta para los perdedores. O doblar la rodilla -propongo que 'Bend the Knee (dobla la rodilla)' sustituya a 'Fire and Blood (Sangre y Fuego) como lema de la casa Targaryen- o la muerte. Por supuesto la mayoría de los prisioneros se doblegan a la primera y si no, a la segunda, porque bajo la mirada del dragón a ver quién es el guapo que se niega.

Randyll Tarly es uno de esos que se niega, al igual que Dickon. Tyrion trata de hacerles entrar en razón ya que hasta hacía dos días servían a los Tyrell y no les costó demasiado cambiar de bando. Pero ni por esas. Randyll y Dickon -muy nobles los dos- acaban achicharrados por el fuego del dragón.

2

Desembarco del Rey. Este ha sido el episodio de las teletransportaciones -y mira que hay para elegir-. En un abrir y cerrar de ojos Jaime se encuentra ante Cersei para admitir la derrota y decir que nunca van a ganar. Cersei, que puede que se le vaya de las manos la maldad tiene una cosa clara: No hay marcha atrás. Aunque pierdan, que está bastante claro, no hay más remedio que luchar. «¿Qué prefieres rendinte o morir o luchar y morir? Yo lo tengo claro», le dice la mujer al soldado.

Además, todavía tienen el oro y la posibilidad de contratar a los mercenarios de la Compañía Dorada -Dany tiene a los Segundos Hijos en Meereen- y aunque Jaime no está nada convencido dos palabras de su hermana bastan para volverle a hacer cambiar de opinión. Olenna tendrá razón: el amor por su hermana será su perdición.

Pero a Jaime el destino le depara un encuentro sorpresa: el que le ha preparado Bron con Tyrion. La cara de estupefacción del caballero de la mano de oro no tiene precio. Tampoco la cara de gato de Shrek que pone Tyrion para implorarle piedad a su hermano. Por supuesto que Jaime le recuerda que mató a su padre. Pues claro, porque Tywin odiaba a Tyrion porque es un enano, una especie de monstruo enviado como castigo a la casa Lannister (puede que sea mucho más que eso).

En cualquier caso no le mata -¿De verdad alguien espera que Jaime haga daño a Tyrion?- y la Mano de Reina puede formular su propuesta de paz. La unión de las dos para derrotar al enemigo común de El Norte. Pero, para eso deben convencerla y eso no pasará si no ve a los muertos con sus ojos.

Un segundo encuentro entre Jaime y Cersei sive para que Jaime le diga que ha visto a Tyrion. Algo que ella ya sabía: «¿Crees que se escapa algo imporante de todo lo que ocurre?». También para que le diga que está embarzada. Cersei parece dispuesta a pasarse por el forro la profecía de Maggy. Si la reina consigue tener este cuarto hijo -«El rey tendrá 20 hijos y tu tres»- eso dinamitaría, en cierta medida, la profecía del valonqar. Eso no quiere decir que la reina no vaya a morir, sobre todo teniendo en cuenta la lista de enmigos que se ha ganado. Entre otras, Arya.

Cersei también se muestra dispuesta a firmar una guerra pero no dará marcha atrás salvo para coger impulso. Vamos, que dará la puñalada trapera a Daenerys, Jon y Tyrion en cuanto le convenga. Con esto demuestra que es mala pero no tonta y que pese a la deriva que se presuponía desde que voló el Septo y su hijo pequeño se suicidó la reina Lannister está poseída por su padre. Todo un estratega y el espejo en el que ella siempre se ha mirado.

Por su parte, Davos busca a Gendry que todo este tiempo ha seguido en Lecho de Pulgas fabricando armas para los Lannister, algo que al chico no le hace mucha gracia. Así que cuando el ex contrabandista se presenta en la forja para llevarse con él no se lo piensa dos veces y allá que se va, con una maza, el arma favorita de su padre con la que mató a Rhaegar.

Me sigue sorprendiendo como la serie -también lo son los libros, aunque con menos intensidad- es tan benévola con Robert Baratheon que no era más que un rey vago, borracho y putero que se dedicó a amargar al vida a su mujer, que le quería y a descuidar a sus 'hijos'. Su única finalidad en la vida era el sexo, el vino y matar (bien yendo de caza o en la guerra). De todo menos un angelito. Es normal que Gendry lo idealice pero de ahí a que lo haga la propia serie me parece excesivo. Supongo que es para dibujar a Cersei como una mala más mala todavía cuando gran parte de esa maldad emana del rencor que le dejó grabado a fuego su marido.

La retirada de Desembarco ya es más accidentada. Cuando parece que todo va bien después de que Davos soborne a un par de capas doradas para que les dejen salir a Gendry y a él sin ningún problema de la ciudad aparece Tyrion y claro, el enano es inconfundible. Gendry, tan sutil como su padre y muy efectivo tira de maza para cargarse a los dos guardias. Y de vuelta a Rocadragón por teletransporte.

3

Rocadragón. Dany vuelve a la fortaleza y en una escena espectacular vemos a Jon acariciar a Drogon ante una perpleja Daenerys. Drogon nunca ha respondido así ante nadie que no sea ella. El dragón negro es el más grande, el más destructivo, el más indomable de los tres. Jon tiene sangre Targaryen eso ya lo sabemos pero, ¿no recuerda este momento al vivido con Tyrion en Meereeen hace un par de temporadas? ¿No es dejar caer, de alguna manera que Tyrion tiene alguna conexión con los dragones? La teoría de que el enano puede ser de la sangre del dragón no es nada loca.

En pleno momento dedicado a los fans de la parejita Daenerys-Jon irrumpe Jorah, que ha vuelto de Antigua recuperado y dispuesto a seguir sirviendo a su reina. Danerys le da la bienvenida y acepta sus servicios. Jon le dice que sirvió con su padre. Sorprende ver como Jorah traga una y otra vez con las alabanzas a su padre cuando él amor, amor no le tenía.

Después de la victoria en el Campo de Fuego Varys y Tyrion reflexionan sobre su responsabilidad en las muertes de inocentes. Varys recuerda como se decía a si mismo mientras era consejero de el Rey Loco que él no quemaba a nadie, solo proporcionaba la información pero que ni así ha podido acallar su conciencia.

El arranque Targaryen de Daenerys da miedo, sobre todo teniendo en cuenta los antecedentes familiares -el Rey Loco no fue el único antecesor pirómano en los Targaryen- pero existe una diferencia sustancial entre la Madre de Dragones y su padre: Dany les dio a elegir, Aerys simplemente los llevaba hasta la sala del trono y los quemaba.

Un cuervo de Invernalia lo precipita todo. Los muertos avanzan y deben hacer algo rápido. Necesitan a Cersei con ellos y qué mejor que cazar a un zombi de más allá de El Muro para que la reina que se sienta en la Fortaleza Roja recapacite. Jorah es el primero que se ofrece y Jon, que tiene experiencia en eso de los no-muertos. Dany no quiere que se marche «No te he dado permiso» pero la resistencia dura poco.

Davos también irá pero con otro cometido: meter a Tyrion dentro de Desembarco y 'salvar al soldado Gendry'. Las dos cosas las hace con ayuda y a su vuelta pide al hijo mayor de Robert que sea discreto y no desvele su origen. El chico, que está harto de esconderse lo primero que hace es presentarse a Jon como el bastardo del rey. Jon alucina pero se hacen 'amiguis' en seguida.

«Lo único que se es que nuestros padres lucharon juntos y vencieron...» Bueno, Gendry, lo cierto es que tu padre mató al de Jon, pero te perdonamos porque no lo sabes y porque tienes buenas intenciones. Tan buenas que estás dispuesto a viajar más allá del El Muro para cazar a un zombi. Y allá que van: Jon, Gendry, Jorah y Davos rumbo a Guardiaoriente para encontrarse con Tordmund.

4

Invernalia. Sansa templa gaitas con los nobles vasallos de su casa que ayudaron a sacar a los Bolton del castillo. Intenta ser comedida y ecuánime. Para Arya, un signo de debilidad y de 'traición' en cierto sentido a Jon porque «deja que le insulten sin hacer nada». Sansa trata de explicar a su hermana pequeña que por muy satisfactorio que sea matar gente necesitan a esa gente: tanto a los señores como a Meñique.

Arya le reprocha que quiera convertirse en Señora de Invernalia, incluso aunque no se de cuenta, aunque a si misma se diga que lo único que quiere es llevar a cabo el trabajo que le encomendó su hermano antes de marcharse. En cualquier caso, que Arya reproche a su hermana una 'ambición', constructiva por otra parte -A Sansa se le da bien el mando- no deja de ser curioso viniendo de una persona que lo único que sabe es destruir.

Por supuesto que Arya no traicionará a su hermana y por eso se pone manos a la obra con Meñique. Sigue sus pasos y ve como paga a una campesina a cambio de información. También ve como se encuentra con dos de los principales nobles vasallos de la casa Stark y la entrega de un misterioso mensaje.

El mensaje acaba en la alcoba de Meñique y a ella le falta tiempo para colarse dentro a buscarlo. Craso error porque la cazadora acaba cazada, o la espía espiada. En este juego del gato y el ratón que se traen Sansa y Meñique -aunque Arya no lo sepa- y ahora, la propia Arya y Meñique si se reduce al terreno intelecual la loba tiene todas las de perder.

Pero la clave de Invernalia en este episodio está en una cortísima escena con Bran 'wargueando' cuervos más allá de El Muro para saber la posición real de ejército de muertos. Y los encuentra, claro que sí, y se acercan.

Una orden a su maestre: «Necesitamos cuervos» es lo que desata el viaje de Tyrion y Davos a Desembarco y la posterior marcha de Jon, Jorah, Davos y Gendry a Guardaoriente. Hasta llegan las noticias a la Ciudadela, aunque no hagan demasiado caso. No pueden perder tiempo en 'bobadas' cuando se están mirando el ombligo.

5

La Ciudadela de Antigua. Sam sigue con su día a día de copista, mula de carga y ATS. Los maestres discuten sobre la carta llegada de Invernalia con la conclusión de que puede ser un engaño de Danerys para que se trasladen las tropas al Norte y hacerse así con el Sur echando a Cersei de Trono de Hierro.

Para comprobarlo el Archimaestre ordena que escriban al maestre de Invernalia... en fin ¿no te acaba de mandar un cuervo?

Sam y Elí siguen buceando entre libros y pergaminos. La salvaje lee legajos hasta que llega a uno que por curioso le parece destacable. Un maestre del sur había anulado el matrimonio de 'Ragga' para que se casara con otra mujer. Este momento ha resonado en todo Poniente ya que está clar que 'Ragga' sería Rhaegar Targaryen y el matrimonio anulado el suyo con Elia Martell para casarse con Lyanna Stark, lo que convierte a Jon en hijo legítimo.

La puntualización parece importante porque deja claro que Lyanna no fue secuestrada sino que huyó, pero no es trascendente para la línea sucesoria. Si Jon es Rey de El Norte y prima sobre Sansa aunque todo el mundo sabe que es un bastardo de Eddard, ¿por qué sería menos legítimo que heredara Poniente un bastardo de Rhaegar?

En todo caso, Sam decide robar unos cuantos libros y pergamigos, recoger sus bártulos, a Elí y a Sam júnior y largarse de allí. «Estoy harto de leer a hombres mejores que yo»

6

Guardaoriente. El capítulo termina en la fortaleza de la Guardia de la Noche más oriental. La comitiva de Daenerys se encuentra con Tordmund Matagigantes al que explican el plan de capturar a un no muerto para enseñárselo a Cersei.

El encargado de la vigilancia del castillo les cuenta que tienen inquilinos en las mazmorras. El Perro, Berric Dondarrion y Thoros de Myr se encuentran todos juntitos en una celda. Después de recordarse unos a otros mal que se llevaron. Ahí está Gendry al que Berric quiso vender a Melisandre para quemarlo vivo. Acaban por acordar que por unas razones u otras tienen el mismo objetivo.

Y así llega el 'dream team' de El Norte contra los Caminantes. Los siete magníficos y unos cuantos hombres más -que arrastran la jaula- se aventuras más allá de El Muro.

'Guardaoriente' ha sido el capítulo con más movimiento de la temporada, literalmente. Con cambios constantes de localización de los diferentes personajes. Sigo echando de menos alguna referencia temporal que haga que no parezca que los personajes se teletransportan pero eso no va a pasar.

Solo faltan dos capítulos para que acabe la temporada así que es de esperar que los acontecimientos se precipiten.