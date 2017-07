Juego de Tronos 7x02. La princesa prometida... o no

Desde hace meses se conocía que un encuentro muy especial iba a tener lugar durante esta temporada. Unas fotos filtradas desde el rodaje del País Vasco revelaban una visita clave en Rocadragón, algo que después confirmó el tráiler del episodio. Aun así no escribiré aquí de quiénes se encuentran y por qué porque los talibanes de los 'spoiler' acechan. Vamos a dejarlo para después del aviso.

Vamos a obviar que hayan traducido 'Stormborn' como 'Bajo la Tormenta' cuando la traducción de 'Nacida de la Tormenta' lleva hecha 20 años.

SPOILERS

1

Rocadragón. Después de un final que casi no necesitó palabras la reina conquistadora se pone a trabajar para trazar una estrategia que le permita ganar la guerra sin demasiado derramamiento de sangre. Tanto ella como Tyrion están de acuerdo en que soltar a los dragones tan solo le convertiría en la reina de las cenizas.

Para enmarcar es esa primera parte en Rocadragón en la que Varys y ella intercambian impresiones acerca de la lealtad y aunque parece que Daenerys tiene a Varys contra las cuerdas con sus continuos cambios de chaqueta (o de lealtad a un rey) el eunuco da la vuelta a la tortilla de la manera más sencilla posible: recordando sus orígenes humildes y explicándole que él no es leal a ningún monarca porque se encuentra la servicio del pueblo. Ella no solo se muestra de acuerdo si no que le pide que, antes de conspirar a sus espaldas hable con ella abiertamente de sus errores. Veremos si no se arrepiente de su decisión.

Con sus aliadas principales: Yara, Elaria y Olenna, Daenerys se muestra segura de la estrategia que ha preparado con Tyrion. Sería simplemente perfecta si no fuera por un pequeño detalle geográfico que Internet ya se encargado de explicar *. Tropas de Dorne y de Altojardín sitiarán Desembarco del Rey mientras que los Inmaculados se harán con Roca Casterly -Tyrion sabe que ahí es dónde radica el verdadero poder de los Lannister y que Cersei nunca estará del todo acabada si la fortaleza familiar sigue bajo su dominio.

Esta estrategia les permite diluir el argumento patriótico de los Lannister. Ya se sabe que envolverse en una bandera es el último recurso de los que tienen mucho que perder.

El plan parece impecable pero Olenna tiene un consejo para Danerys. «¿Cómo crees que he sobrevivido a todos los hombres inteligentes? No haciéndoles caso». «¿Qué eres, un dragón o una oveja»?» Seguro que estas palabras hacen mella en ella quién debería recordar que también se tiene que sobrevivir a las aliadas inteligentes.

Melisandre ha llegado a Rocadragón. Una fortaleza que no le es desconocida. ¡Pero que lejos quedan aquellos tiempos en los que la mujer roja se mostraba cómo una fanática que creía saberlo todo! La muerte de Stannis por sus errores la han cambiado.

En principio la conversación entre Danerys y Melisandre es de las más amables hasta la fecha. La sacerdotisa recuerda su pasado como esclava y agradece que la reina sea la 'Rompedora de Cadenas'. A su vez, la reina recuerda como los sacerdotes rojos fueron clave para mantener la precaria paz de Meereen. El único que no está demasiado contento es Varys -lo castró un sacerdote rojo- y le reprocha a Melisandre que cambie de Rey después de la muerte de Stannis. Curioso, porque hacía dos minutos se defendía de esta misma acusación ante Daenerys.

Melisandre repasa la profecía del azor ashai. El príncipe prometido que nació en medio de una tormenta. Y claro, Danerys lo primero que deja claro es que ella no es un 'príncipe'. Raro que se le escape a alguien que habla con fluidez el alto valyrio que 'príncipe' en esa lengua no tiene género, pero ya está Missandei para recordárselo.

La sacerdotisa no quiere lanzarse a lo loco como hiciera con Stannis pero, a pesar de su prudencia, le habla de Jon y de su lucha en El Norte. La VERDADERA lucha que también es la de Melisandre. Tyrion también habla bien de Jon. Daenerys le convoca pero, antes que nada tiene que jurarle lealtad. Va a estar gracioso cuando se entere de que ella no es la heredera legítima, sino que lo es él. Va a estar gracioso porque siempre se ha agarrado a ser la última de su casa para ocupar el Trono de Hierro.

2

Invernalia. Un cuervo (que también se deben teletransportar) llega a la casa de los Stark con la petición de Daenerys. «Todos los enanos son bastardos a los ojos de sus padres» La frase con la que concluye la misiva deja claro que la Mano de la Reina ha sido quién ha redactado la carta. Ni Jon, ni Sansa, ni Davos conocen a Danerys pero sí conocen a Tryion. Concluyendo que no es tan malo.

Pero aquí viene el alarde inteligencia infinita (nótese la ironía) cuando Davos se da cuenta de que el fuego mata a los espectros y ella tiene tres dragones. Y llamadle estratega (nótese la ironía también) pero estaría bien contar con ellos para la batalla que se avecina contra los Caminantes.

Parece que tres dragones no son suficiente razón para ir de visita Rocadragón. Un cuervo de Sam (de nuevo teletrasportado) remata las intenciones del Rey del Norte. En la carta le explica que el mayor yaciemiento de vidragón de Poniente se ecuentra, precisamente, en la montaña que es el primer hogar de los Targaryen. Y ahí sí que quiere ir a verla a pesar de que tanto Sansa, como sus vasallos se muestran en contra al estar convencidos de que se trata de una trampa para freírle (tranquilos, todavía no sabe que es su tío) dados los antecedentes paternos.

Ya se sabe que Jon, si es algo, es cabezota como él solo. Una vez tomada la decisión no va a recular. Le acompañará Davos en el viaje lo que deja a Brienne con Sansa 'a merced' de Meñique que antes de quedarse solo con su objeto de deseo va a tener que probar el puño de Jon por decir que 'quiere' tanto a Sansa como quería a su madre.

3

Desembarco del Rey. ¿Y qué pasa con 'los malos'? Bueno, pues Cersei sigue intentando ganarse aliados entre los vasallos de las casas mayores,-incluídos los Tyrell- con dos argumentos principales: Uno, Danerys es cruel y le gusta asar gente como a su padre y dos, viene con una horda de dothrakis e Inmaculados extranjeros (que no sé muy bien de dónde quiere que saque a su ejército si lleva toda la vida en el exilio).

Entre los asistentes se encuentra Randyll Tarly, padre de Sam, al que no le cae muy bien Cersei ni está dispuesto a traicionar a los Tyrell, de los que es banderizo. Pero Jaime, mucho más diplomático que su hermana es capaz de convencerle repitiendo el argumento de los extranjeros y, sobre todo, prometiéndole que se le nombrará Guardián del Sur.

Después está el otro 'problemilla': Cómo derrotar a tres dragones. Cersei lo tiene controlado gracias al maestre sin cadena, Qyburn. En las mazmorras de la Fortaleza Roja ha conseguido que construyan una ballesta gigante capaz de atravesar el cráneo del Terror Negro, Balerion.

4

Antigua. Sam continúa con sus pesquisas y además tiene tiempo para trabajar, ayudar al Archimaestre con el libro que está escribiendo e intentar curar a Jorah de la psoriagrís. Así es él, generoso y valiente... y pasa desapercibido. La mejor arma de Jon.

Se ven por fin, Sam y Jorah que enseguida llega a la conclusión de que es el hijo del que fuera su valedor en la Guardia de la Noche, el Lord Comandante Mormont. Seguramente en parte por lealtad a su padre, en parte por curiosidad, se muestra decicido a intentar curarle de su enfermedad a pesar de las trabas del Archimaestre.

La escena da asquete y Jorah aguanta sin gritar como un campeón. Sam vuelve a dar muestras de una humanidad, una inteligencia y un valor que ya quisieran muchos.

5

En algún lugar de Poniente. Arya continúa con su viaje a Desembarco para matar a la reina pero le sobra tiempo para hacerle una visita a su amigo Pastel Caliente que le da una muy buena noticia: Jon está en Invernalia y es el Rey del Norte. Ella no duda en cambiar de rumbo para encontrarse con hermano favorito. Un encuentro que promete ser lacrimógeno si no fuera porque cuando llegue él se habrá marchado a Rocadragón y deberán conformarse con Sansa de la que, por cierto, Pastel Caliente no ha dicho nada.

Y vamos a repasar la escena más bonita y triste de todo el capítulo (y puede que de la temporada) porque poned encuentros de hermanos, ponedme a Jon y Danerys en la misma sala y ni me inmutaré. Ahora sí, si hay animalillos de por medio yo sucumbo a la lagrimilla.

Arya se ve rodeada de una manada de lobos y cuando todo parece perdido una loba enorme entra en escena. Un intercambio de miradas sirve para que el animal retire a sus compañeros y Arya intente convencerse a si misma de que no es Nymeria. Puede que las dos hayan cambiado tanto que sea cierto que ellas ya no son ellas.

Y un detalle del que las redes sociales se han hecho eco: los colores de los lobos que acompañan a Nymeria son los mismos que los de sus hermanos.

Además, Nymeria fue la protagonista de este momentazo de la primera temporada.

6

En algún lugar del Mar Angosto. Yara, Theon y Elaria comparten barco (y un intento de algo más) cuando Euron irrumpe en la 'idília' escena. El ataque del rey de las Islas del Hierro pilla por sorpresa a sus sobrinos y a las dornienses.

La escena habrá hecho las delicias de todos esos que dicen que en el capítulo anterior 'no pasó nada' porque el repertorio de miembros amputados, sangre y vísceras es abundante.

Por otra parte no se puede decir que Euron se escude en su condición de Rey para mantenerse en la retaguardia. Es el primero en saltar al abordaje, partir en dos a unos cuántos hombres de sus sobrinos, ensartar a una serpiente de la arena, asfixiar a otra y secuestrar a su sobrina ante la atenta mirada de Theon que opta por tirarse por la borda para huir ante la riada de memes.

Esta derrota compromete el plan inicial de Tyrion y Danerys que contaban con los barcos para llevar las tropas dornienses hasta Desembarco. Además de mostrar que, o que los personajes han sido muy poco previsores en su estrategia o que los guionistas se han colado.

* Para empezar, la mayoría de los seguidores de la saga literaria siempre pensaron (y yo) que el desembarco tendría lugar en Dorne ya que son sus aliados naturales. Allí nunca echarían a un Targaryen porque son familia y porque odian con toda su alma a los Lannister. De esa manera se reforzaría con tropas ese reino nada más llegar además de pillarles más 'a mano' en su camino desde Meereen porque, tal y como han explicado varios usuarios de Twitter es necesario pasar por Dorne para llegar a Rocadragón.

Vamos, que están perdiendo mucho tiempo y recursos dedicándose a desandar el camino andado para transportar una tropas que ya podrían estar sitiando Desembarco.

Y el siguiente capítulo 'La justicia de la reina'. Los tiquis miquis verán 'spoilers' en el adelanto. Aviso.