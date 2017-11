'El Intermedio' canta 'Amigos para Siempre' para rebajar la tensión España-Cataluña El programa de El Gran Wyoming continúa con su intento de reparar la fractura política con mucho humor EL NORTE Martes, 14 noviembre 2017, 09:03

El Gran Wyoming y los colaboradores de 'El Intermedio' se han enfundado en trajes sesenteros para cantar 'Amigos para siempre' en honor a España y Cataluña dada la espiral de tensión vivida en los últimos años.

En el vídeo, que se convirtió el viral a los pocos minutos de su emisión, el Gran Wyoming, Sandra Sabatés, Dani Mateo, Thais Villas y Gonzo intentan «recuperar el espíritu del 92» a ritmo de la canción de los Manolos para los JJOO de Barcelona.

«Amigos para siempre, desde Huelva a Cadaqués; no nos pisemos ni para hacer un castell», reza el comienzo de la canción, que también hace referencia al DUI: «Nooo, que España no es sólo el PP ni Cataluña se reduce al 3 per cent».

«No hagamos una DUI a nuestra amistad», dice otro verso del estribillo, antes de dar paso a otra estrofa: «Siiii, España es plurinacional. Un poco discunfuncional, pero al menos no es Francia»

«Serem amics per sempre», concluye la divertida canción, que ha logrado miles de retuits en unos minutos.