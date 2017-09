Así nos ha cambiado la vida Juego de Tronos Jon Nieve cruza espadas con un Caminante Blanco en la sexta temporada. / Juego de Tronos Referencias en series, frases propias como: «Se acerca el invierno»,camisetas, memes; la serie basada en las novelas de George R.R. Martin es tendencia y referencia en la cultura popular JAVIER AYUSO SANTAMARÍA Lunes, 4 septiembre 2017, 13:57

Cuando George R.R. Martin empezó a escribir la primera parte de su heptalogía (al principio iba para trilogía) en 1993 no era consciente lo que 24 años después iba a provocar con su obra. Su universo ficticio en el que todos luchan contra todos y que, ojo spoiler, se acaban uniendo todos los contendientes contra un enemigo, ha modificado los hábitos de consumo televisivos (y no televisivos), ha transcendido del papel y la pequeña pantalla para crear una realidad paralela en la que las referencias en series, memes, camisetas, productos oficiales (y no oficiales), obra realizadas por fans y sobre todo teorías conspiranoicas sobre la trama que están en el día a día de los seguidores y por cercanía, del resto de personas.

Respecto a los hábitos de consumo televisivo: el último capítulo de la temporada fue visto en el primer pase de HBO por televisión de pago por 12,1 millones de personas en Estados Unidos, en directo. Aún hay que esperar los datos sobre la audiencia de las aplicaciones web, pero hay que tener en cuenta dos hechos: HBO afirma que cada capítulo de la séptima temporada ha sido visto por más 30,2 millones de espectadores, y la cifra irá en aumento con el tiempo. El segundo hecho es la mejora de audiencia temporada a temporada, el primer capítulo fue visto por un total de 12.1 millones de espectadores un 27% más que la sexta temporada. El cambio en el consumo es visible; con la televisión de pago y el pago para acceder a la aplicación de HBO se busca una audiencia que sea más selectiva y que solo pague por lo que le interese. Principalmente con las plataformas 'streaming' están haciendo que la mentalidad de consumo televisivo cambie, bien con la televisión de pago bien con las plataformas de 'streaming'.

Bien, Juego de Tronos abandera el cambio en el consumo de televisión, ¿pero en qué más han influido los devenires de los Siete Reinos en nuestras vidas?

La serie fue estrenada en abril de 2011 y acabará en 2019. Durante estos años y debido a su repercusión se ha conseguido que este universo se infiltre en la vida de todos.

Influencias en series

Los guionistas y productores de las series saben del tirón de la producción de HBO y no dudan en referenciarla o parodiarla para dar bastante juego en su creación. Posiblemente la paradia/homenaje de capítulos más grande inspirada en Juego de Tronos sea la que llevaron Stan, Kyle, Cartman y Kenny a South Park. El final de la decimoséptima de la serie de animación contó con tres capítulos centrados en el Viernes Negro con ambientación en los Siete Reinos. El culmen de esta trama es la versión de la Boda Roja, en la que si cabe, hay más sangre, esta creada como dibujos, eso sí.

Los Simpsons dedicaron su cabecera a hacer un homenaje al universo de G. R.R. Martin:

Existe una versión de como sería la intro de Juego de Tronos según Homer:

Siguiendo con las series de animación también se puede ver múltiples referencias en Padre de Familia, desde la versión del paseo de la vergüenza de Cersei a la incorporación del Brian, el perro de la familia, a la Guardia de la Noche.

Lejos de las series de animación, hay referencias a 'Garra' la espada de Jon Nieve en The Big Bang Theory. En este caso es previsible ya que la serie se basa en referencias en las 'series de culto' para los amigos ciéntificos, y por supuesto, Juego de Tronos es una de ellas.

Y la lista se puede hacer interminable: 'Suits', 'Dos chicas sin blanca', 'The Neighbors (¡Vaya vecinos! en España)', 'The Office', 'Community', 'Parks and Recreation', 'Rick y Morty' y una larga lista entre las que se incluyen numerosas intervenciones en programas de televisión:

Y como no, la versión española de la intro, realizada por la serie de Internet 'Malviviendo':

Reacciones de los fans

La gran cantidad de fans que siguen la serie hace que sea un caldo de cultivo para todo tipo de expresión sobre lo que ven en la pantalla. Desde memes:

En la próxima temporada de Juego de Tronos... pic.twitter.com/SFQdBdeqAC — Ökami (@Shiroi_Okamii) 29 de agosto de 2017

El ciclo de los fans de Game Of Thrones. (Imagen by @pictoline) pic.twitter.com/1PUNo6iRre — Juego de Tronos (@Iossietereinos) 28 de agosto de 2017

El homenaje de Benjen a Jack. El cabía en el caballo. pic.twitter.com/1qJvaYnc0U — Juego de Tronos (@Iossietereinos) 27 de agosto de 2017

Hasta creaciones artísticas o 'fan-art':

Y como no, los productos oficiales: camisetas, tazas, muñecos, cartelería, en definitiva, una gran variedad. Otro apartado a considerar es la larga lista de teorías sobre la trama y quehaceres de los protagonistas. En esta temporada y tras saberse quien es Aegon Targaryen, los teóricos ya habían creado un argumento para poder juntar a los últimos de su familia como pareja; como ya saben los que han visto el último capítulo, su ambición ha sido satisfecha. Al no haber escrito un libro sobre que basarse, los guionistas han hecho caso a estas líneas argumentales propuestas por fans, así como una de las muertes más esperadas en este último episodio.

Juego de Tronos en la vida cotidiana

Más allá de Internet hay vida, sí. Por eso los espectadores y no espectadores han hecho suyas expresiones propias de la serie. Por si no tenías claro que ese amigo iba a pagarte él te lo deja claro: «Un García-Martín siempre paga sus deudas». Como castellanos en octubre ya vemos como «se acerca el invierno» y sabemos que «lo que está muerto no puede morir». También que ser madre de dragones es genial, ya que te ahorras el billete de avión y no tienes frío en invierno, aunque tus retoños no te traigan más que disgustos.

Ned Stark nos enseñó que «quién dicta la sentencia tiene que blandir la espada».

Una gran cantidad de frases, hasta las más hirientes: «No sabes nada, Jon Nieve» o igual una de las más extrañas expresiones dadas por Robert Baratheon: «putañear».

Juego de Tronos es una influencia en sí, un referente cultural en todos los sentidos. Los libros, la serie, los videojuegos ambientados, las parodias, referencias y homenajes, las reacciones y teorías de los fans en forma de memes y líneas argumentales. El catálogo de variedades que ha inspirado la eterna batalla entre los habitantes de los Siete Reinos ha hecho posible que así sea. El reflejo de la vida misma y la fuerza de sus personajes hacen que la gente se implique y sufra por las incontables muertes, pero como las fans saben de boca de Cersei «en el Juego de Tronos o ganas o mueres», «valar morghulis» y a esperar hasta mediados de 2019.