La Guardia Civil no investigará el posible abuso sexual en Gran Hermano Jose María fue expulsado y Carlota - que no ha denunciado los hechos - ha dejado el programa de forma temporal COLPISA MADRID Miércoles, 8 noviembre 2017, 15:27

No había gala de por medio y era fin de semana. Sin 24 horas a la vista, los espectadores de Gran Hermano entraban en 'shock': José María había sido expulsado del concurso. El reality -en las horas más bajas de su historia por las audiencias- justificaba la decisión por «conducta intolerable». No quedaría ahí la cosa ya que por recomendación de los psicólogos, Carlota también se iría del concurso de forma temporal, a la espera de alguna decisión. Podría pensarse su futuro en Guadalix desde el exterior.

¿Qué había ocurrido entre la pareja de GH18?. En las Redes comenzaron las especulaciones pero ninguna clara, hasta que llegó la denuncia de Gran Hermano: El concursante habría cometido un presunto «abuso sexual» con su pareja dentro del reality, propasándose con Carlota, «bebida» después de una fiesta. Esto sigue dando mucho que hablar durante toda la semana y más después del último comunicado de Mediaset, en el que afirma que en ningún momento la Guardia Civil se ha personado a recoger las imágenes que contendrían el citado delito.

«Se han puesto los hechos en conocimiento de las autoridades, pero es falso que se hayan entregado o mostrado imágenes a la Guardia Civil. Es todo lo que se puede precisar, por respeto a la intimidad de las personas afectadas», dice el comunicado de la empresa. Una denuncia sin vídeo, algo que ha levantado las suspicacias de la audiencia ante un caso tan serio como éste. Por otro lado, la víctima - Carlota - no ha denunciado los hechos, según ha confirmado la Guardia Civil. El departamento de prensa de la benemérifa aclara en conversación telefónica que no continuarán la investigación puesto que se trata de un delito privado que debe ser denunciado por la víctima para poner iniciar el caso. Así pués, el caso seguiría su curso si hubiera una denuncia de la persona perjudicada.

Pero, ¿hubo agresión sexual?. La Guardia Civil solo puede preguntar a los dos implicados y la cadena ni siquiera ha podido confirmar que el concursante se hubiera extralimitado con la chica, ya que como señala el comunicado de Telecinco, el joven tapó a ambos con las sábanas, lo que en este reality se conoce como «edredoning».

El revuelo por el supuesto escándalo sexual continúa en boca de todos en las redes sociales y muchos espectadores critican que, si en realidad hubo delito, ¿por qué no intervino de inmediato la organización de Gran Hermano para evitar que se consumase la presunta relación no consentida?. Del mismo modo, otros reprochan que no se hayan filtrado las imágenes para poder juzgar con rigor las acusaciones.

Los hechos tuvieron lugar en la madrugada de este sábado en la casa de Gran Hermano, situada en Guadalix de la Sierra. Dos concursantes de 24 años y que son pareja, José María López y Carlota Pérez, estaban metidos en la misma cama.

Según ha explicado en el cuartel de la Guardia Civil de Colmenar Viejo el director de Contenido del reality, tras una fiesta nocturna ambos se fueron a la cama y pudo haber un presunto delito de abuso. «La mujer se encontraba bastante bebida y el hombre se tapó a sí mismo y a la mujer con un edredón, no pudieron llegar a ver lo que sucedía con exactitud bajo el mismo», según la denuncia filtrada a la prensa.

Sobre la expulsión disciplinaria en 'Gran Hermano Revolution' pic.twitter.com/lccSZPnydv — Mediaset España (@mediasetcom) 6 de noviembre de 2017