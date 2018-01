¡'The end of the f***ing world', la comedia negra postmillenial

La adolescencia da asco. Así, en líneas generales la mia consistió en una lucha incansable contra el acné y el sobrepeso entre chupitos de tequila los fines de semana con mis amigas. Pero para James y Alissa la situación es bastante más complicada. Él está convencido de que es un psicópata porque lleva matando animales desde los ocho años y ahora quiere probar con una persona y ella... bueno, puede que sea más psicópata que él, aunque no lo sepa.

A 'The end of de f***ing world' la han clasificado como comedia negra postmillenial (los protagonsitas tienen 17 años), 'road movie', tragicomedia, comedia romántica. Lo cierto es que la serie de Channel 4 y Netflix es inclasificable. Algo a medio camino entre 'Scott Pilgrim contra el mundo' y 'Bonnie and Clyde'. Se basa en un cómic de Charles S. Forsman para el que ya se había rodado un cortometraje. De hecho Jessica Barden repite en su papel de Alyssa pero James es Alex Lawther más conocido por su papel en 'Shut up and dance' de 'Black Mirror'.

Ayuda, y de que manera, que cada episodio dure unos 20 minutos y los 'cliffhanger' de los finales la convierten en la mejor serie actual para marcarse un maratón (la vi de una sentada). También el tono es diferente al de una serie norteamericana. La coproducción británica se nota y para bien. Aporta algo de irreverencia europea y una estética limpia y oscura al mismo tiempo.

La serie ha conquistado a la mayor parte de la crítica y del público con puntuación máxima en Rotten Tometoes

------- Algunos spoilers ---------

Alyssa decide que quiere a James de novio porque es un rarito y ella se encuentra en plena crisis existencial adolescente. Él accede porque quiere matarla. El caso es que esta simbiosis tan absurda como peligrosa desemboca en un amor verdadero. Tan verdadero como puede ser el amor a los 17 años. O sea, el más verdadero del mundo. ¿Existe otra manera de enamorarse si no es 'como un adolescente'?

El padrastro, la madre de Alyssa y el padre de James.

Hay voces en 'off' sí, pero no son las habituales que hacen perder el ritmo de la narración. En este caso, lo aceleran y ayudan a contextualizar por lo que podemos comprender mejor a James y Alyssa porque no siempre coincide lo que dicen y lo que hacen.

Si los dos jóvenes aportan, sobre todo, la parte dramática, los adultos animan la parte cómica. Desde el insoportable padrastro de Alyssa (cómo te entendemos, hermana) hasta la pareja de policías, todos tienen sus momentos más o menos hilarantes. Mención aparte merece el padre de James: un hombre tirando a simplón que tiene que lidiar con un hijo 'rarito' y el sucidio de su mujer. Aún así, el sigue manteniendo la fe en el mundo.... y extramente en James después de que le robe el coche y lo acabe estrellando contra un árbo. Incluso, después de que le comuniquen que su hijo es un asesino.

La pareja de policías. Sí, la de la derecha es Gemma Whelan, Yara la de Juego de Tronos.

Y es que 'The end of de f***ing world' es la serie que todo adolescente le gustaría tener a mano. Da igual a qué generación pertenezcas. Un 'Guardián entre el centeno' del siglo XXI, una huída hacia delante de dos críos inadaptados que tan solo buscan dejar de estar solos. Y ya están comparándola con 'Por 13 razones'. Una nueva serie 'de referencia' adolescente.

Pero en el fondo, solo es una historia un poquito retorcida sobre madurar, sobre superar, mediante la rebeldía, las figuras paternas decepcionantes o directamente desastrosas. Una lección de vida, al fin y al cabo, que todos debemos superar da igual la familia. No importa tus tendencias homicidas. Un cuento y una comedia negra al mismo tiempo. Una serie directa y sincera. Tanto como Alyssa... y eso, es decir mucho.