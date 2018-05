Diez personajes para celebrar el 'Día del Orgullo Friki' Por sus comportamientos y gustos los conoceréis, pero los frikis han cambiado a lo largo de la historia ¿o ha sido la percepción de los demás sobre ellos? M. E. GARCÍA Viernes, 25 mayo 2018, 17:07

Hoy se celebra el 'Día del Orgullo Friki' y aunque esta efeméride esté perdiendo ya su sentido -ser friki es lo más normal- es una buena escusa para recordar esos personajes de la pequeña pantalla que han destacado, sobre todo, por sus rarezas. Un recorrido a lo largo de las décadas es también una radiografía de la percepción que la sociedad ha tenido de los 'frikis'.

1.- Sheldon Cooper. 'The Big Bang Theory'. Una lista de personajes raritos sin Sheldon es como el Doctor Who sin tu TARDIS o Han Solo sin su Halcón Milenario. Sheldon es imprescindible porque lo tiene todo. No son solo sus gustos puramente 'frikis' (Star Trek, Guerra de las Galaxias, juegos de rol y todo lo que se pueda imaginar) es su comportamiento lo que le hace ser un raro auténtico. Con TOC y Asperger (sí, asociaciones se han quejado de que Sheldon ofrece una imagen distorsionada de este trastorno), con incontables manías, con una inteligencia suprema y físico de profesión. Un ser que de insoportable se hace querer.

2.- Liz Lemon '30 Rock'. Vamos a romper una lanza en favor de las mujeres frikis (las eternas olvidadas) y lo hacemos con Liz, una friki que cumple con todos los tópicos habidos y por haber de tan manido calificativo. Digamos que Liz no ha tenido suerte en el amor pero cuando lo tiene y se casa lo hace vestida de princesa Leia. Un 10.

3.- Charlie Bradbury 'Supernatural'. Segunda mujer friki de la lista. Entrañable como ella sola, es una superdotada para informática y hacker de carrera. Charlie es muy fan de Leia y de Hermione. Su madre le leía 'El Hobbit' y así lo hace ella cuando su progenitora se encuentra en el lecho de muerte en una de las escenas más emotivas y emocionantes de 'Sobrenatural'.

4.- El dependiente de la tienda de cómics 'Los Simpson'. Tiene nombre, por cierto, Jeff Albertson y es el friki, por excelencia, de la longeva serie de animación. Por su local pasan, sobre todo, Bart y Millhouse. El dependiente es el personaje más esteriotipado de cuántos copan esta lista y es que tiene una tienda de cómics. A lo largo de los capítulos ha mostrado su obsesión por Xena y su gusto por 'Star Trek' o la 'Guerra de las Galaxias', entre otros. Además, su coleta y su dieta alta en grasas saturadas lo convierten en la imagen de friki que tenía todo el mundo cuando Matt Groening alumbró 'Los Simpson'.

5.- Abed Nadir. 'Community'. Y he aquí un friki con éxito con las mujeres. Puede que sea su gran conocimiento sobre la cultura popular americana o su afición por el cine (su sueño es convertirse en director) o ver la vida como si fuera ciencia ficción. Su suerte en el amor se hace más reseñable porque, como Sheldon, tiene problemas para relacionarse.

6.- Steve Urkel. 'Cosas de Casa'. Fue un auténtico fenómeno de los noventa. Su forma de hablar y moverse ha marcado a una generación. Su éxito: ser raro. Steve era tremendamente inteligente, pesado y con una estética muy particular. A pesar de su insitencia para conquistar a Laura no lo consiguió. Pero eh, no todo el mundo puede decir que es un icono de la televisión.

7.- Vince Masuka 'Dexter'. Si Dexter ya es bastante rarito en si qué decir del forense de la serie. Masuka es bajito, un payasete de libro, con un sentido del homor más que negro y, para más inri, japonés. Desde luego la serie (con polémica o sin ella) no hubiera sido lo mismo sin él.

8.- El Profesor 'La Casa de Papel'. Pasarte años planeando el atraco/robo/asalto más grande de todos los tiempos y tener en tu cabeza TODOS los posibles supuestos y reacciones es raro de por sí. Lo es más si fuieste un 'niño enfermo,' como no se cansa de repetir. Vivió su infancia encerrado en libros y en los 'cuentos' de su padre. El Profesor es el vivo ejemplo de alguien raro y, sin embargo, es un encantador de serpientes. Sabe de casi todo -lo de informática no lo tiene muy controlado pero conoce sus limitaciones y ahí está Río- pero hace origami, es capaz de tumbar en una pelea a un poli y hasta enseña a sus 'alumnos' una canción partisana.

9.- L. 'Death Note'. Este manga ya ha pasado a la historia. Dejemos de lado el resto de sus personajes y la polémica de su adaptación en Netflix. L es 'El detective' de inteligencia suprema que solo se alimenta a base de dulces (el azúcar es la gasolina del cerebro), oculta su verdadero nombre a todo el mundo y se enzarza en un duelo intelectual sin precedentes contra Light. De aspecto taciturno de frágil, L es en realidad, mucho más de lo que parece.

10.- Sherlock Holmes 'Sherlock'. Puede que sea el primer 'friki' de la historia. El personaje de Conan Doyle cumple con varias características que le convierten, por méritos propios, en miembro privilegiado de esta lista. Tiene problemas para relacionarse, una mente brillante y métodos realmente curiosos. Además, se convirtió en una estrella de su tiempo que ha logrado trascender y ser fuente de inspiración para multitud de personajes actuales -Ahí está 'House'-.

Por supuesto existen más personajes que podrían engrosar esta lista, pero hay que elegir. Aún así, ¿cual es tu favorito?