Diez madres diez para el Día de la Madre Con o sin sus hijos estas mujeres se merecen el protagonismo por méritos propios Domingo, 6 mayo 2018, 21:22

Madre no hay más que una y si no que se lo digan a los personajes de muchas series. Bien como protagonistas absolutas o como secundarias estas diez madres brillan con luz propia junto a sus vástagos. En un tiempo en el que las series y los personajes femeninos no pueden estar más de moda, el cuerpo pide un repaso por aquellas progenitorias que dejan huella, tanto en sus hijos como en los espectadores.

Aviso a navegantes, contiene spoilers de la segunda temporada de 'Jessica Jones', de la primera de 'Westworld' y de las últimas de 'Supernatural'

1

Marge Simpson. 'Los Simpson'. Madre abnegada y esposa... con una paciencia infinita a Marge, le ha pasado de todo. Desde ataques de ira, aventurillas sentimentales e incursiones en la alta sociedad, Marge siempre vuelve con su familia para prepararle las chuletas de cerdo a su marido, escuchar las inquietudes de Lisa o intentar controlar a Bart.

Marge Simpson, que contar que no se sepa ya.

Marge Simpson es la madre promedio de la familia media americana pero aderezada con la sal de Matt Groening.

2

Alicia Florrick. 'The Good Wife'. Protagonsita absoluta de su serie Alicia comienza como madre entregada y esposa fiel que tiene que aguantar los desprecios públicos de su marido y además darle su apoyo. Deja su cómodo hogar y recupera su actividad profesional mientras sigue cuidando de sus hijos.

Madre, esposa engañada y abogada despidada.

A lo largo de 56 episodios Alicia dibuja su personalidad injusta, pija, contradictoria, magnética y maravillosa. Una mujer que resurge de sus cenizas a partir de un incómodo momento. Un personaje basado (o parodiando) a Hilary Clinton, a la relación con su marido, sus infidelidades y su apoyo incondicional. Al menos, en público después del escarnio.

3

Lorelai Gilmore. 'Las chicas Gilmore'. Lorelai y Alexis, madre e hija, respectivamente... aunque no lo parezca. Alocada y divertida creció en una familia bien que esperaba que siguiera eternamente en su palacio de cristal. Sin embargo, al quedarse embarazada abandonó el seno paterno para iniciar su propia andadura.

Ella no cuida de su hija, su hija cuida de ella.

Una mujer con un gran sentido del humor, la madre-amiga por excelencia, capaz de mimetizarse con su hija cual adolescente. Noches de pelis y chucherías, relaciones de ida y vuelta y una vida propia alejada de la comodidad que le hubieran proporcionado sus padres la convierten en una de las madres, por excelencia, del panorama televisivo.

4

June/Defred. 'El Cuento de la Criada'. Por méritos propios irrumpe Defred en esta lista. Madre de una niña antes de la fundación de Gilead tiene que tragar y continuar con su cometido para proteger a Hannah. Sin embargo, June está muy lejos de rendirse a su supuesto destino: su función como fábrica de bebés.

Defred/June. De madre normal a madre forzosa.

Está por ver lo que le depara el futuro a June pero pinta azuloscurocasinegro.

5

Danerys. 'Juego de Tronos'. No es madre -al menos al uso- pero nadie más que ella lleva el título de 'Madre de Dragones' y eso que en el juego de tronos, las grandes madres brillan con luz propia. Ahí está Cathelyn para comenzar una guerra por sus hijos y a Cersei, la madre leona, para ver como cae, uno a uno, toda su prole.

Daenerys Targaryen, madre de dragones, la que no arde, bla bla bla.

Mirri maldijo a Danerys diciéndole que podría concebir «Cuando el sol salga por poniente y se ponga por oriente. Cuando los mares se sequen y las montañas vuelen en el viento como hojas». Así que solo le quedan sus niños alados y ha visto caer a uno. Eso sí, a juzgar por la serie, parece que tampoco le importan tanto.

6

Celeste Wright. 'Big Little Lies'. La serie de HBO dirigida por Jean-Marc Vallée y creada por Michael E. Kelley es perfecta en muchos sentidos y también en el retrato que realiza de tres tipos de madre, encarnadas en sus protagonistas. Madeline (Reese Witherspoon) es la madre enérgica, protectora, pesada, absorbente pero madre, al fin y al cabo, que quiere lo mejor para sus hijos. Después está Jane (Shailene Woodley) madre soltera en unas circunstancias durísimas, debe cuidar de su único hijo mientras intenta superar traumas del pasado, pero como para modelo de madre soltera la teníamos a Lori de 'las chicas Gilmore' hay que quedarse con Celeste.

Todo parece perfecto, pero solo lo parece.

Celeste (Nicole Kidman) es esa mujer que abandonó una brillante carrera por ser madre, que lo cambió todo por una familia perfecta que detrás esconde un oscurísimo secreto. Los malos tratos continuos a los que le somete su marido y padre de sus hijos. Ella cuida de los niños mientras intenta ocultar su sufrimiento al mundo.

7

Alisa 'Jessica Jones'. Alisa es, sobre todo -y como deja clara la segunda temporada de la serie- la madre de Jessica y como ella tiene una fuerza sobrehumana y un carácter que cuando se vuelve incontrolable la convierte en una auténtica máquina de matar.

La madre de la criatura es otra criatura.

Madre e hija furon resucitadas por IGC en sus laboratorios y dotadas de poderes como efecto secundario de esa resurrección. Alisa está enamorada (tiene un Síndrome de Estocolmo como un castillo) de su 'salvador', Karl Malus (sí, han puesto ese nombre al personaje, un poco Scooby Doo) y es capaz de renunciar a él por seguir y conseguir el perdón de Jessica.

8

Maeve. 'Westworld'. Hasta un robot tiene sentimientos maternales. Sino que se lo digan a Maeve que se pasa la primera temporada de 'Westworld' entre 'sueños' en los que ve a una niña caminando de su mano. Cuando consigue librarse de su reprogramación recuerda que esa niña es su hija (o estuvo programada para que lo fuera) y todo su deseo es encontrarla. Y así es como llega a la segunda temporada Maeve, con la firme determinación de volver al que fuera su hogar y encontrar a la niña que un día fue su hija. Al menos, en sus recuerdos... si es que una máquina tiene recuerdos (e hijos).

Maeve, la 'cibermadre'

Con hija yo sin ella, con instintos maternales o sin ellos, Maeve es uno de los personajes estrella de 'Westworld' (con permiso de Dolores). Su fortaleza para deshacerse de lo impuesto por los humanos y salir del bucle para perseguir su propio destino la convierten en un genio dentro y fuera de 'Westworld'. Ah, y es mucho más piadosa que sus congéneres, algo que, sorprendentemente, la convierte en más humana.

9

Skyler White. 'Breaking Bad'. Seguiré incluyendo a Skyler como uno de los mejores personajes de la historia de la televisión a pesar de ser la gran odiada de 'Breaking Bad'. No deja de ser curioso que sea su marido el que trafica y mata y sea ella la señalada cuando su manera de actuar es, bastante lógica (todo lo que puede ser en su situación).

Skyler White, uno de los personajes más odiados de la televisión (sin mucho sentido)

Todo lo que hace y lo que deja de hacer lo lleva a cabo por sus hijos. Walter White Jr., el hijo adolescente de ambos que sufrió una parálisis cerebral y presenta algunas secuelas y la recién nacida (se queda embarazada en la primera temporada) Holly.

Anna Gunn, la actriz que encarnó a Skyler llegó a publicar una columna en el New York Times donde explicaba las amenazas que había recibido por trabajar en 'Breaking Bad'. Y es que Skyler es la mujer que se pone a Walter, es la mujer que no se hace la ciega, la sorda y la muda ante los tejemanejes de su marido. Es la mujer que no hace una infanta. Y, por eso, se la odia.

«Ella no se ajusta a un ideal cómodo de la mujer arquetípica. Se ha convertido en una especie de test de Rorschach para la sociedad. Una medida de actitudes hacia el género», escribió Gunn. Amén hermana.

10

Mary Winchester/Campbell. 'Supernatural'. La reaparición de Mary en las vidas de Dean y de Sam dio un vuelco a su existencia. De estar muerta (asesinada por Azazel a los seis meses de dar a luz a Sam), resucita como regalo de Dios para Dean. Sin embargo, la felicidad por haberla recuperado se borra de manera casi inmediata. Mary está lejos de ser la madre modelo y sacrificada. Su manera de actuar dista mucho de lo que es, para Dean, una madre (o la suya en concreto). Seguro que la idealización a la que ha estado sometida en su mente durante 30 años tiene mucho ver.

Mary Winchester es que ya los pilló criaditos.

Mary quiere ver mundo y ser libre. Realmente fue ella la primera cazadora de la familia y no Jon, el padre, quién se embarcó en la aventura para vengarse de la muerte de su mujer empujando a sus hijos con él. Ella es la artífice indirecta del destino de sus hijos. Una vez regresa, con sus hijos adultos, solo desea poder hacer su vida.