Cristina Pedroche, transparente en las Campanadas El mono que Cristina Pedroche apostó para entrar en el 2018. / PRONOVIAS Alberto Chicote apareció con su frase mítica 'Aluciono Pepinillos' en su traje EL NORTE Valladolid Lunes, 1 enero 2018, 13:28

Por fin el misterio del vestido con el que nos sorprendería Cristina Pedroche en la noche de Nochevieja llegó a su fin. En un primer momento la colaboradora del programa Zapeando, nos deleitó con un modelo rojo y una larguísima cola que, finalmente, se quitaría para mostranos el modelo de Hervé Moreau de Pronovias. Esta vez no era un vestido sino un mono con 'famosas' transparencias.

Un diseño con el que impactó a su compañero Alberto Chicote, que él también se hizo algunos arreglos a su traje. En la chaqueta se puso 'Alucino Pepinillos'. De esta forma despidieron el año 2017.

No solo fue el vestido el protagonista de las campandas 2017, también lo fue el discurso reivindicativo que Pedroche pronunció contra el machismo. «Me gustaría que fuera el año de la tolerancia cero contra la violencia de género. El año del fin de las violaciones y del acoso verbal o sexual. Que el año 2018 por fin quede claro que un 'no' es NO y que nos queremos vivas. Y también le pido a este año que se acabe el juicio sobre nuestro cuerpo, no solo duelen los golpes. Valemos muchísimo y nos merecemos todo el respeto».

Resto de cadenas

Recopilamos brevemente como han dado la bienvenida, las principales cadenas, al año 2018. En TVE apostó, nuevamente, por Anne Igartiburu (13º años consecutivos) y el regreso de Ramón García (16º vez aunque ha estado dos años ausente). A la pareja se les podía ver tanto en la 1 como en la 2, simultáneamente.

En el caso de Mediaset ha vuelto apostar por la emisión en 'simulcast' tanto en Telecinco como en Cuatro. En la misma señal se podían ver a los colaboradores de Sálvame, Terelu Campos, María Patiño, Lydia Lozano, Mila Ximénez y Kiko Hernández.

Por último la Sexta quiso dar un punto diferente a sus Campanadas, siendo Cristina Pardo e Iñaki López, una pareja debutante y aplaudida tras su conducción del Madrid World Pride 2017.