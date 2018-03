Cinco series para ver de un tirón esta Semana Santa

Ya están aquí las procesiones y la espiritualidad propias de la Semana Santa, pero también más tiempo libre del que es habitual y, por lo tanto, se puede pasar más tiempo delante de cualquier pantalla. Aquí dejamos cinco recomendaciones de series (no muy largas) para ver de un tirón.

1

'Dark'. Tres generaciones, adolescentes que se aventuran en el bosque, viajes en el tiempo, un forastero misteriorso y una serie en forma de puzzle que resolver.

Esta producción alemana con tufillo a Twin Peaks y misterios dignos de 'Perdidos' en un canto a la calidad europa que demuestra que puede hacer su propia ciencia ficción lejos de los grandes estudios y lejos de los efectos especiales espectaculares.

'Dark' consta de diez capítulos de menos de una hora de duración.

■ Tráiler

>> La reseña, aquí

2

'The end of the **** world'. La comedia-drama-romático-adolescente capaz de conquistar al público, no solo de esa franja de edad, sino de cualquier generación, sexo y condición. La loca huída de dos adolescencentes inadaptados que se buscan a si mismos a través del otro.

Mucho 'pavo', adolescencia, conflictos internos y huía hacia adelante en una serie que consta de ocho episodios de veinte minutos cada uno. Su corta duración, unida a los a maravillos 'cliffhangers' del final la convierten en una serie muy fácil de 'maratonear'.

■ Tráiler

>> La reseña, aquí

3

'Alias Grace'. Y aquí empezamos con la primera serie basada en una novela de Margaret Atwood. Narrada en primera persona desde el punto de vista del doctor Simon Jordan, psiquiatra que trata a Grace para tratar de desentrañar si realmente fue ella quién mató a la pareja a la que servía. 'Alias Grace' se podría definir como un thriller feminista en el que poco a poco el espectador puede ver las vejaciones y humillaciones a la que ha estado sometida la joven Grace a lo largo de su vida por ser pobre y mujer.

Está basada en hechos reales y cuenta con seis capítulos de casi una hora de duración.

■ Tráiler

>> La reseña, aquí

4

'Big Little Lies + El Cuento de la Criada'. ¿Por qué no unir 'El Cuento de la Criada con 'Alias Grace? Al fin y al cabo las dos series están basadas en novelas de Atwood. Bien, porque 'Big Little Lies' y 'El Cuento de la Criada' son el complemento perfecto, las dos caras de una misma moneda en el año en el que Hollywood se ha declarado feminista.

'Big Little Lies' se sitúa en la más 'cruda realidad' de un barrio de clase alta de la costa californiana y trata sobre las relaciones (amores u odios) que se establecen entre los diferentes agentes de esa comunidad (sobre todo mujeres) y cómo un pequeño incidente en el colegio, entre niños, puede desatar una guerra. Malos tratos y feminismo. Sin embargo, la moraleja está clara y, además, es optimista.

'El Cuento de la Criada' es una distopía que juega con el 'podría ser verdad' a la perfección. Un estado neofascista ultracatólico en el que una pequeña élite ostenta el poder con la excusa de la procreación (concebir se ha convertido casi en un milagro). Las mujeres fértiles son obligadas a 'servir' en las casas de esas élites como fábricas de niños. Mejor dicho, es a los hombres de esa élite a los que sirven. Sin contar nada más para no desvelar demasiado el argumento solo indicar que no es un relato fácil de digerir.

■ Tráiler 'Little Big Lies'

■ Tráiler 'El Cuento de la Criada'

'Big Little Lies' son siete capítulos de una hora de duración y 'El Cuento de la Criada' son diez de algo menos de una hora.

5

'True Detective'. La primera temporada ¿Existe la segunda? A nadie le deberían faltar ocho horas de su vida para ver la serie de Nic Pizzolato dirigida por Cary Fukunaga. 'True Detective' podría ser, y de hecho en gran parte es, una serie del género negro en el que los personajes son el tema central. El argumetno es sencillo: niños y/o prostitutas desaparecen en el estado Lousiana sin que nadie haga nada. Dos policías investigan el caso y poco a poco comienzan a darse cuenta de la importancia de las personas que se esconden detrás de tran tremendo crímen.

Hasta ahí sería sencillo si no fuera porque lo 'negro' del género viene trufado de refencias a Lovecraft y cargado con un montón de filosofía nihilista. La catársis definitiva para Matthew McConaughey después de su Oscar por 'Dallas Buyers Club' y un Woody Harrelson que brilla con luz propia.

>> La reseña, aquí.

Disfruta de la Semana Santa y de la televisión.