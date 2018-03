Divorciados a primera vista

Antena 3/ Qué!



Ambos buscaban a un compañero de vida. Toñi, con un hijo que le había criado sola, había tenido dos relaciones serias en su vida pero no cuajaron. Laurent era un empresario residente en Murcia y sus relaciones habían sido un fracaso. En el programa querían encontrar a su media naranja. En el test de compatibilidad tuvieran un porcentaje alto, aunque luego en la realidad no saltó la chispa. El mes que duró su casamiento se dieron cuenta de que el amor no iba a surgir y en cuanto tuvieron la oportunidad firmaron el divorcio.