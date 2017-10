Carlos Herrera regresa esta noche a la televisión con '¿Cómo lo ves?' Carlos Herrera, en la presentación de '¿Cómo lo ves?'. / Efe El periodista dirigirá un espacio de entretenimiento en directo sobre actualidad que contará con la participación de los espectadores a través de una aplicación móvil EFE Madrid Domingo, 15 octubre 2017, 18:10

Carlos Herrera comienza este domingo su nueva andadura en TVE con "¿Cómo lo ves?", un espacio que contará con la participación de la audiencia y que simultaneará con su programa diario en la Cope, aunque el periodista reconoce que, pese a su "aspecto aniñado", le "cuesta trabajo" mantener el ritmo. "Supongo que la radio la dejaré un día, sobre todo a este nivel. A pesar de mi aspecto aniñado, tengo sesenta años y me cuesta trabajo. (...) Un poquito más sí voy a seguir", ha explicado en la presentación del programa de televisión.

"¿Cómo lo ves?" es un espacio de entretenimiento en directo que se cimenta en la participación de los espectadores, a los que se les planteará mediante una aplicación móvil cuestiones cotidianas y de actualidad. "El programa es un mecanismo activo, dinámico y atractivo que involucra como actor a quien ve el programa, que no es sólo espectador" pasivo, ha explicado Herrera.

Con un formato "divertido y agradable", se abordarán preguntas "desde una perspectiva familiar, hogareña y de grupo de amigos. (...) No hay que evitar nunca la actualidad, pero hemos venido a entretenernos", ha dicho. El próximo domingo, como era de esperar, se preguntará sobre la crisis en Cataluña. "Carlos no viene aquí a opinar, viene a que le opinen", ha aseverado el productor ejecutivo del Grupo Zebra -que produce el programa-, José Velasco.

El presentador planteará distintas preguntas a la audiencia, que contestará vía app, y además contará en plató con la opinión de seis personalidades, entre ellas, Isabel Gemio, Santiago Segura, Nuria Roca y Pepe Navarro. También intervendrán tres familias.

El programa inaugura una nueva etapa en la relación del espectador con la televisión", ha añadido el productor, quien piensa que el formato -que se ha emitido en Reino Unido, Italia y 20 países árabes- es una "porra en 3D" que permitirá descubrir la opinión real de los españoles. En cada programa, que se emitirá los domingos a las 22:05 horas y tendrá una duración aproximada de 120 minutos, se plantearán diez preguntas a la audiencia.

Los rivales: 'El Objetivo' y 'Gran Hermano'

Herrera ha contado que, cuando le ofrecieron conducir el programa en TVE su respuesta fue una negativa rotunda, pero se desdijo tras conocer el formato y estudiar sus fuerzas y los "desgastes" que pudiera tener el compaginarlo con su labor al frente de 'Herrera en Cope' y con escribir tres artículos periodísticos a la semana. "La televisión exige horas", ha señalado, para recordar que regresa a TVE, donde "tan feliz" fue desde su "más tierna infancia", tras dos décadas alejado de la pequeña pantalla.

El periodista andaluz ha subrayado que tratará de plantar cara a sus competidores de los domingos, 'El Objetivo' y 'Gran Hermano', dos proyectos "magníficos" y "muy respetables". "Entrar de nuevas y apartar con los codos a ambos va a exigir mucho trabajo", ha reconocido.

Herrera no ha querido precisar la duración de su vinculación con TVE y ha matizado que dependerá de cómo funcione el programa: si por él fuera, ha bromeado, estaría al frente "seis o siete años". Preguntado por si el futuro cambio en la presidencia de RTVE podría afectar a la continuidad de '¿Cómo lo ves?', el presentador ha contestado que si no sobrevive será por no haber acertado en el desarrollo de su labor. "Estoy invitado a vivir estos días en TVE, pero mañana tendrá que entrar otra persona y pasado mañana yo tendré que hacer otra cosa", ha zanjado.