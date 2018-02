'Tu cara me suena' arrebata el liderato a 'Got Talent España'

Suben

-'Tu cara me suena': Antena 3, la cadena de Atresmedia, se convierte en la cadena más vista de la noche del viernes. Gracias a la gala especial de Eurovisión consigue arrebatarle por poco el 'trono' a 'Got Talent España'. El espacio anotó un 16.7% de 'share', congregando en torno al televisor a 2.29 millones de espectadores.

-'Got Talent España': El programa que presenta Santi Millán en Telecinco pierde el liderato. Pese a ello, el talent show sigue cosechando buenos datos y logra un 16,2% de 'share' y supera en espectadores al programa de Manel Fuentes con 2.33 millones de televidentes.

-'The Punisher (El Castigador)': La 1 de TVE no salió mal parada tras apostar por una película de suspense El filme, que cuenta con un reparto de actores en los que destaca John Travolta, fue seguido por 1.66 millones de espectadores y logró un decente 9,7% de audiencia.

Bajan

-'Equipo de investigación': No fue la mejor noche para el espacio dirigido por Gloria Serra. La Sexta apostaba por un especial dedicado a los 'Narcopisos' que no cuajó en la audiencia. Anotó un 5,7% de 'share' y no llegó al millón de espectadores: 995.000.

-'Los mercenarios 2': Cuatro apostó por una fórmula similar a la 1 de TVE. La popular película de acción -con un reparto de actores clásicos de las películas de este género: Silvester Stallone, Jason Statham...- no logró enganchar al espectador y anota un discreto 5,4% y 907.000 televidentes.