Berto Romero: «Huyo de los estereotipos» Berto Romero / El Comercio Berto Romero ha dado a luz su primera serie, 'Mira lo que has hecho', una comedia sobre la paternidad que protagoniza junto a Eva Ugarte. «No hay que ser padre para identificarse» MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Viernes, 11 agosto 2017, 12:58

En las relaciones largas hay que saber dosificarse. Eso lo saben muy bien Berto Romero (Cardona, Barcelona, 1974) y su eterno padrino televisivo, Andreu Buenafuente. Aunque siguen colaborando en programas como 'Late Motiv', el pupilo hace tiempo que voló del nido para embarcarse en sus propios proyectos. El último es 'Mira lo que has hecho', una comedia de Movistar+ que se encuentra en fase de postproducción y que aborda la paternidad como tema central. A Berto le acompaña en pantalla la actriz Eva Ugarte, con la que ha formado una pareja «muy creíble», según informa El Correo.

- ¿Contento, viendo que la criatura ha echado a andar?

- Estoy encantado, pero aún andamos liados con el montaje, una parte importante porque es donde das forma a la serie final. Aunque sí, el rodaje está listo ya.

- ¿Cuánto tiempo llevaba barruntando esta serie?

- Este proyecto tiene mucha historia detrás, se remonta a un libro que escribí junto a Oriol Jara en 2012, 'Padre, el último mono', y que va sobre la paternidad. Me centré en los pros de tener hijos, era muy autobiográfico. La cosa se quedó ahí hasta que uno de los directivos de El Terrat pensó que podía dar para una serie. Cuando Andreu Buenafuente entró en Movistar con 'Late Motiv', la cadena se interesó por el proyecto, que al final no ha tenido nada que ver con lo que era al principio. Creo que ahora es mejor.

- ¿Qué hay de autobiográfico?

- Interpreto a una versión ficcionada de mí mismo, que es algo que llevo haciendo toda la vida, algo común entre los cómicos. Nos creamos unos personajes basados en nosotros, pero para lo que nos interesa. Al final lo bonito es hablar desde la verdad, que no siempre coincide con la realidad, porque mi vida no da para hacer una serie. Esto que hacemos es todo lo contrario a la famosa posverdad, lo que hacen los políticos de construir la verdad a base de mentiras. En nuestro caso, construimos una mentira a base de verdades, pero desde el corazón.

- ¿Se distingue entre lo que es mentira y lo que es cierto?

- Eso es un juego de salón que no tiene mucha importancia, al final da igual. Es como cualquier serie de un personaje interpretándose a sí mismo, solo que aquí nos centramos en la paternidad, en la vida de una pareja. El hecho de que yo sea cómico no es algo que tenga relevancia, no es una serie personalista mía.

«Sin meter paja»

- ¿Qué tal con Eva Ugarte?

- Es maravillosa, hemos tenido mucha suerte de dar con ella. Se ha implicado muchísimo y hemos logrado construir una pareja creíble entre los dos. Nos vamos a hartar de verla trabajar después de esta serie.

- ¿Habrá muchos estereotipos?

- Yo intento huir siempre de ellos, aunque a veces lo consigo con mejor fortuna que otras, claro. Lo hago no solo para no aburrir al público, también por mí, así que hemos intentado que los personajes sean de verdad, contradictorios, nada superficiales ni maniqueos. De hecho, la serie es una comedia, pero la comedia tampoco manda.

- ¿Nos sentiremos identificados?

- Creo que sí, tengo muchas ganas de que la vea todo el mundo. La serie habla de ser padre y, al mismo tiempo, de ser hijo, que es lo más importante en la vida. Además, al menos, hijos somos todos. No hace falta ser padre para sentirse identificado. Es una etapa muy trascendental y la comedia siempre funciona muy bien en ese contexto. Lo hemos hecho de una forma directa, mirando a los ojos.

- ¿Ha tenido que esperar a que llegaran Movistar, HBO o Netflix para ello?

- El formato de la serie ya es atípico, treinta minutos por capítulo. Nosotros no queremos que sea para todos los públicos, que tenga cincuenta tramas, una para los abuelos, otra para los niños… Es lo que debe hacer Movistar, productor con mucho carácter, para cable. Para nosotros es una maravilla, porque podemos explicar la historia sin meter paja, como queremos.

- ¿Continuará en 'Late Motiv'?

- Sí, te lo confirmo, continúo.

- ¿No se cansa de Buenafuente?

- (Risas) ¡Yo no! Pregúntale a él, igual sí se ha cansado de mí. Hemos llevado nuestra relación a un nivel exquisito. Hacemos muchas cosas en común pero tenemos nuestro espacio, y por separado hacemos cosas que nos entusiasman. Es la manera de no cansarse en una relación larga, de que sea bonita. Siempre que vemos a una pareja que lleva mucho tiempo pensamos que algo falla, pero no tiene por qué ser siempre así