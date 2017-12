'La Voz' se alza en su semifinal

SUBEN

- 'La Voz': La semifinal del popular concurso musical de Telecinco lideró con un gran 15,7% de cuota de pantalla y más de 1.900.000 espectadores frente a 'Tu cara me suena', a tan solo cuatro décimas.

- 'Concierto Vanesa Martín': La cadena de Mediaset siguió al mando de la madrugada gracias a 'Munay vivo', el espectáculo de la cantante, que superó los 300.000 televidentes, con el 8,2% de 'share'.

- 'Tu cara me suena': Antena 3 mantuvo el pulso a su principal competidor, 'La Voz', quedándose con un 15,3% del pastel de las audiencias en 'prime time'. El talent musical fue lo más visto del horario estelar con 1.929.000 de espectadores.

- Cuatro: La cadena privada fue mejorando en la noche. Del 5,7% y 783.000 fieles de 'Ven a cenar conmigo' a casi el 8% y 1.170.000 televidentes gracias a 'Cine Cuatro', que emitió 'Prometheus'.

BAJA

- 'Cine': La opción cinematográfica de La 1 pinchó. 'The fast and the furious (a todo gas)' no llegó a las 900.000 espectadores, con un escueto 5,7% de cuota de pantalla, la misma cifra que 'Ven a cenar conmigo'.