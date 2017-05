Manel Navarro: «He quedado el último y es lo que hay, pero hicimos un gran trabajo»

El candidato español en Eurovisión, Manel Navarro, ha dicho hoy a los medios españoles que se va "contento a casa", convencido de haber "hecho un trabajo muy bueno" pese a haber quedado en la última posición en la gala final del festival Eurovisión celebrada esta noche en Kiev.

"He quedado último y es lo que hay. Me voy con la cabeza bien alta. Me voy bien, me voy contento a casa. Al menos no hemos quedado los últimos en el voto del público. Creo que hemos hecho un trabajo muy bueno, para sentirnos orgullosos", dijo poco después de concluir la gala.

Aseguró que "no estaba nada nervioso" cuando le salió un gallo en medio de la actuación y achacó a la mala suerte el incidente que le valió un aluvión de críticas en las redes sociales.

"Hemos tenido un compañero, un gallito que ha salido. Es lo que hay. Cosas del directo. No sé por qué ha pasado. La verdad es que cuando he bajado del escenario me he reído por la mala suerte de que me tuviera que pasar hoy", dijo al respecto.

Tras esas palabras, algunos periodistas que cubrían el evento en Kiev le insinuaron que su reacción a la derrota no es la mejor manera de hacer autocrítica, a lo que respondió que "a lo mejor la canción no ha gustado".

"A mí me gusta la canción, la he compuesto yo. No hay que hacer un drama de esto. Ha sido una experiencia única y la voy a recordar siempre para bien, no para mal. Esto me da más fuerzas que nunca para seguir trabajando", apuntó el cantante español.

A partir de ahora, agregó, toca "empezar a trabajar en mi carrera musical, mis conciertos y mi disco".

El gallo, en cualquier caso, no fue la razón del mal resultado cosechado por el joven intérprete catalán, de 21 años, que apenas logró cinco puntos de los telespectadores.

El jurado profesional, que ya había puesto sus notas a todos los participantes hace unos días, durante un ensayo, no otorgó ni un sólo punto al candidato español.

Su "Do it for your lover" (Hazlo por tu amante), pese a toda la intención de trasmitir el buen rollo de las playas españolas, no convenció a nadie, ni siquiera a los más fieles eurofans que siguieron estos días el festival en Kiev.

En días previos a la gran final de hoy, la mayoría de los seguidores españoles de Eurovisión a los que entrevistó Efe en Kiev señalaron que el tema no era "la mejor opción para ganar Eurovisión", ni siquiera para quedar entre los 15 primeros.

Es la quinta vez en la historia que España queda en último lugar en el festival musical más televisivo del mundo.

Tan sólo en 1999 la candidatura española obtuvo un resultado peor: entones Lydia Rodríguez no consiguió ni un sólo punto del público.

Portugal ganó hoy su primer Eurovisión de la historia con mucha diferencia sobre el segundo clasificado, Bulgaria.

El portugués Salvador Sobral, de 27 años, se ganó el corazón de todo el mundo -periodistas, críticos, pero sobre todo al público- con una balada marcada por la sencillez, con nulos efectos visuales salvo la imagen de un bosque a sus espaldas.

El joven Cristian Kostov, de tan sólo 17 años, logró el segundo puesto el certamen de este año, seguido de Moldavia.