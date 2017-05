España también fracasa en las audiencias

SUBEN

-'Top Chef": El concurso de cocineros profesionales de Antena 3, llega este miércoles al final de una cuarta temporada en la que se ha visto cocina, pero también enfrentamientos viscerales como el de la valenciana Rakel Cernicharo, propietaria del restaurante Karak, y Melissa Herrera, granadina que ejerce en el mallorquín Cala Rajada. Será una final en la que saltarán las chispas, dentro y fuera de los fogones, porque tampoco ambos han destacado por su cordialidad.

-'La Isla': Catorce aventureros se enfrentarán en solitario a un mes sin comida, sin refugio y sin agua, grabándose ellos mismos con unas minicámaras, en esta adaptación española de "The Island With Bear Grylls", que lleva el formato de la supervivencia al extremo. El programa de aventuras se estrena en La Sexta la noche del miércoles y estará presentado por Pedro García Aguado. Contemplar el sufrimiento ajeno debe ser causa de regocijo ya que el programa se ha emitido con "gran éxito" en Reino Unido, Francia, Alemania, Noruega, Holanda y Estados Unidos

-'Canal Historia': El canal de documentales presenta la producción propia "Las caras de Fátima" en el que, a través de material inédito, analiza las condiciones políticas, sociales y culturales que rodean a las apariciones de Fátima, uno de los mitos más conocidos y complejos del catolicismo, coincidiendo con la celebración de su centenario y la visita del Papa Francisco este pasado fin de semana.

BAJAN

-'Eurovisión 2017': A pesar de que las redes sociales 'ardieron' con el 'gallo' de Manel Navarro y el batacazo histórico de España, el interés no se vio reflejado en las audiencias, porque pese a no haber tenido rival en la noche del sábado, la gran gala final fue la menos vista desde 2007. La 1 reunió en las pantallas a 4.056.000 espectadores, lo que sería un 28,4% de share y 1,5 puntos menos que la edición de Barei.

-'All you need is love...o no': Risto Mejide vuelve a la carga este lunes con el programa que Telecinco estrenó el pasado lunes 8 de mayo. El nuevo formato trató de reinventar con éxito la fórmula del mítico 'Lo que necesitas es amor', sin embargo el espacio se saldó con un discreto 14% en su lanzamiento, rodeado de malas críticas y envuelto en polémica por un desafortunado comentario del publicista, que tendrá una nueva oportunidad.