Las 42 canciones que sonarán en el festival de Eurovisión 2017

42 países participan este año en el Festival de Eurovisión 2017, celebrado en Kiev.

Este año ha estado señalado por la ausencia de Rusia, después de que el país organizador de esta edición prohibiera la entrada a su cantante.

Estas son todas las canciones que sonarán en Eurovisión 2017:

Albania. Lindita Halimi: 'World'

Alemania. Levina: 'Perfect Life'

Armenia. Artsvik: 'Fly with me'

Australia. Isaiah: 'Don´t come easy'

Austria. Nathan Trent: 'Running on air'

Azerbaiyán. Dihaj: 'Skeletons'

Bélgica. Blanche: 'City Lights'

Bielorrusia. Navi Band: 'Historyja majho zyccias'

Bulgaria. Kristian Kostov: 'Beautiful mess'

República Checa. Martina Bárta: 'My Turn'

Chipre. Hovig: 'Gravity'

Croacia. Jacques Houdek: 'My friend'

Dinamarca. Anja: 'Where I am'

Eslovenia. Omar Naber: 'On my way'

España. Manel Navarro: 'Do it for your lover'

Estonia. Koit Toome Laura: 'Verona'

Finlandia. Norma John: 'Blackbird'

Francia. Alma: 'Requiem'

Hungría. Pápai Joci: 'Origo'

Georgia. Tamara Gachechiladze: 'Keep The Faith'

Grecia. Demy: 'This is love'

Irlanda. Brendan Murray: 'Dying To Try'

Islandia. Svala: 'Paper

'

Israel. Imri Ziv: 'I feel alive'

Italia. Francesco Gabbani: 'Occidentali's Karma'

Letonia. Triana Park: 'Line'

Lituania. Fusedmarc: 'Rain of revolution'

ARY Macedonia. Jana Burceska: 'Dance alone'

Malta. Claudia Faniello: 'Breathlessly'

Moldavia. Sunstroke Project: 'Hey Mamma'

Montenegro. Slavko Kalezic: 'Space'

Noruega. JOWST: 'Grab the moment'

Países Bajos. O'G3NE: 'Lights and Shadows'

Polonia. Kasia Mos: 'Flashlight'

Portugal. Salvador Sobral. 'Amar pelos dois'

Reino Unido. Lucie Jones: 'Never give up on you'

Rumanía. Ilinca feat. Alex Florea: 'Yodel It!'

San Marino. Valentina Monetta & Jimmie Wilson: 'Spirit of the night'

Serbia. Tijana Bogicevic: 'In too deep'

Suecia. Robin Bengtsson: 'I can't go on'

Suiza. Timebelle: 'Apollo'

Ucrania. O. Torvald: 'Time'