The Defenders a golpe de Nirvana

Los seguidores de Marvel están de enhorabuena, después de varios meses hablando de la serie que uniría a cuatro de sus superhéroes, hoy por fin se ha estrenado el trailer de 'The Defenders'. Además, se mantiene la fecha de su estreno: 18 de agosto del 2017

Los personajes protagonistas,que ya cuentan con sus series propias, tendrán que trabajar juntos para velar por la seguridad de Nueva York. El trailer, que dura algo más de dos minutos, nos muestra algunas escenas de sus peleas casi coreográficas y de la trama a ritmo del 'Come as you are' de Nirvana.