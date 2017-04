'La Voz Kids' se dispara mientras desciende 'Tu cara no me suena todavía'

SUBEN

-'La Voz Kids': El ‘talent’ infantil de Telecinco, presentado por Jesús Vázquez y con el popular cantante David Bisbal entre sus jueces, creció 4,2 puntos respecto al viernes de la semana anterior, dominando con autoridad la franja de máxima audiencia durante la noche.

-'El cine de La 1': Con la película 'G.I. Joe', protagonizada por Dennis Quaid, Channing Tatum, Joseph Gordon-Levitt y Sienna Miller, el registro del 6,5% de ‘share’ fue óptimo para la primera cadena de TVE en el ‘prime time’ de la noche.

-'LaSexta Columna': Gracias al 8,3% de cuota de pantalla que firmó este espacio de indagación y debate, la cadena verde demostró que sigue en buena forma habiendo apostado por la actualidad política, apoyada ésta en otra semana de intenso movimiento en comisarías y tribunales.

BAJAN

-'Tu cara no me suena todavía': El programa de Antena 3, confirmando su tendencia negativa, no hizo bueno el esfuerzo de sus imitadores al firmar un 15,6%; a pesar de que el registro de ‘share’ fue notable, cedió un punto y tiene cada vez más lejos el liderazgo nocturno.

-'Equipo de Investigación': Este programa de reportajes de La Sexta, encabezado por Gloria Serra, se vio superado por el film de La 1; pese a que marcó un dato del 6,1% de cuota de pantalla, no estuvo en consonancia con el buen recibimiento de su misma cadena.

-'El Blockbuster': La película 'Déjà vu (Cambiando el pasado)', protagonizada por Denzel Washington, Paula Patton y Jim Caviezel, registró un 6% de ‘share’ en Cuatro durante el ‘prime time’ de la noche. Y con ello quizá no cumplió las expectativas de Mediaset.