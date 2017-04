Nueva promo de 'El Ministerio del Tiempo' con personajes de ayer y de hoy

Televisión Española ha hecho pública una nueva promoción de la tercera temporada del Ministerio del Tiempo. El vídeo lo protagonizan Aura Garrido y Nacho Fresneda y Hugo Silva que vuelve en sustitución de Rodolfo Sancho.

Durante esta nueva etapa los personajes históricos que se podrán ver serán, entre otros Alfred Hitchcock, Gustavo Adolfo Bécquer, Felipe III, Cervantes o Luis Buñuel. Además, del aclamado Lope de Vega de Víctor Clavijo. «Estoy encantadísimo. No solo por la reacción del público, también porque me permite volver a jugar a ser Lope de Vega», aseguró Víctor Clavijo durante la promoción de su película 'Llueven Vacas'. «Es de los personajes que he hecho últimamente con el que mejor me lo paso. Me es muy fácil meterme en el traje de este personaje, no sé por qué, pero desde un principio».

Este es el segundo adelanto hecho público desde la cuenta del Ministerio en Twitter. El primero ya sirvió para desarrollar alguna teoría.