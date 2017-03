Lo único capaz de hacer enmudecer a Sheldon Cooper

Es capaz de contestar al mismísimo Stephen Hawking, pero hay algo contra lo que Sheldon Cooper, el brillante pero irritante científico de la serie ‘Big Bang Theory’, no puede luchar: la pérdida de su propia voz. O, al menos, en español, porque los actores de doblaje de la Comunidad de Madrid están en huelga.

Los dobladores reivindican un nuevo convenio colectivo, ya que el actual está basado en uno de 1993, lo que significa que llevan 25 años trabajando con las mismas condiciones. Piden que la actualización de sus sueldos, que llevan congelados desde entonces, y un derecho remunerado a vacaciones, que tampoco han tenido hasta ahora.

Mar Bordallo ha sido Alegría en ‘Del Revés’, Margaery Tyrell en ‘Juego de Tronos’ y dobla habitualmente a actrices como Jessica Alba y Drew Barrymore. También da voz al personaje de Penny en ‘Big Bang Theory’, cuyo nuevo capítulo no ha podido emitirse esta semana en TNT, “por causas ajenas al canal”, según informó la cadena a través de Twitter. La causa, claro, no es otra que la huelga. La sitcom americana ha sido la primera, pero podría no ser la última: los paros podrían afectar también a series como 'Anatomía de Grey', 'Arrow', 'Once upon a time' o 'The walking dead'.

Jornadas maratonianas

La Penny española denuncia que los dobladores trabajan en condiciones precarias. “Para tener un sueldo digno necesitas trabajar trece horas al día", explica. "Son jornadas maratonianas: de 8 de la mañana a dos y media, y de tres y media a diez de la noche. Estamos en la cola de Europa; en cualquier otro país los sueldos son más altos, y los horarios, más razonables”.

A pesar de las duras condiciones, no faltan actores de doblaje en España. Solo en Madrid hay alrededor de 420 profesionales, a los que se suman los dobladores de zonas como Barcelona, Galicia o Sevilla, donde también hay bastante actividad. Son muchos, dice Bordallo, pero no hay "estrellas", ni actores de primera o de segunda: “Va en proporción al tiempo que le eches”.

Mar Bordallo, actriz de doblaje y voz española de Penny de 'Big Bang theory'.

Los paros, convocados por CC OO de Madrid, UGT y los sindicatos ADOMA y Locumad, empezaron el día 14 y están convocados durante todo el mes de marzo, en días alternos. No descartan continuarlos en abril si la situación no se soluciona. “Nosotros nos vamos a mantener firmes”, declara Bordallo. “Creemos que lo que pedimos es una cosa lógica y digna, y vamos a aguantar hasta que los empresarios quieran negociar”.

En la primera jornada, hubo un seguimiento del 99% por parte de los 400 profesionales llamados a la huelga. Sin embargo, el paro no es total: hay salas en Madrid en las que todavía se puede trabajar. El estudio Mediasound de Madrid, por ejemplo, ha firmado el acuerdo que reclaman los profesionales, por lo que sigue funcionando.

70% menos de poder adquisitivo

No se trata de la primera huelga de este sector: en 2014, en un paro que duró 19 días, pidieron también un nuevo convenio. Lo único que lograron, sin embargo, fue una prórroga del de 1993, y un compromiso por parte de los empresarios de actualizar las condiciones laborales. Pero la negociación no se ha cumplido, denuncian los profesionales. En ADOMA calculan que, desde el 93, han perdido entre el 60 y el 70% del poder adquisitivo.

A pesar de todo esto, los profesionales del doblaje sí cuentan con el reconocimiento del público, y de la mayor parte de sus compañeros, o así lo cree Bordallo: “A la gente le gusta el doblaje. Hay espectadores que son muy 'frikis' de esto; es una cosa que interesa y llama la atención. En cuanto a nuestros compañeros de profesión, los actores –porque todos somos actores... Tenemos nuestros más y nuestros menos. A muchos les parece una rama como cualquier otra dentro de la profesión de actor, y nos respetan; pero hay algunos que piensan de otra manera. Pero supongo que todas las profesiones tienen sus más y sus menos”.

La actriz tampoco piensa que su industria vaya a decaer por el auge de los “puristas” de la versión original. “Simplemente, ahora hay más voz para todo; la gente tiene más medios para dar su opinión. No creo que haya una tendencia que vaya más hacia la versión original o hacia la versión doblada; hay más oferta, y el espectador tiene opción de elegir. Es lo maravilloso de esto: puedes decidir si quieres ver algo en checo, en inglés, en español o en alemán”.