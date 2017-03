Telecinco cancela 'Qué tiempo tan feliz'

No habrá más oportunidades para 'Qué tiempo tan feliz'. El magacín de María Teresa y Terelu Campos se emitirá por última vez el 1 de abril después de la decisión de Telecinco. Con la cancelación, se pone fin a un programa con ocho años de emisión. «He visto a mi madre mas débil y con miedo y ha provocado en mí una inseguridad. Cuando veo un titular que le hace daño a ella, me hace polvo. Pienso que no lo merece», reconoció Terelu durante su espacio para la tertulia en 'Sálvame'.

Durante los últimos tiempos 'Qué tiempo tan feliz' había sido relegado a menos tiempo en la parrilla y hasta la banda de versiones del pograma, los Supersingles, había anunciado su disolución. En un principio se anunció una suspensión temporal del programa. «No lo sé, nos han comunicado ahora esta decisión. Desconozco cuál será la estrategia a seguir por Telecinco», aseguró Terelu Campos entonces.

El 10 % habitual se share no ha sido suficiente para sostener el magacín, aunque ninguna de las protagonistas deseaba ese final. «A nadie le gusta que le quiten un programa, ¿cómo quieres que esté mi madre? Pues mal. Os lo podéis imaginar», reconoció Terelu Campos en Pronto.

En principio, sus primeras ausencias serán cubiertas por las propias protagonistas porque será el docureallity 'Las Campos' el programa sustituto.