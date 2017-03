'Tierra de nadie', quiere 'salvar' a los pueblos de la despoblación

Minutos antes de que comenzara 'Salavados: Tierra de Nadie' el presentador, Jordi Évole dedicaba el programa a José Labordeta alguien que sabía mucho de ese paisaje desolado de gran parte de la Península Ibérica conocido como Serranía Celtibérica. Este territorio tiene la particularidad de que es el más despoblado de Europa y el más envejecido.

Y quiero dedicarle este Salvados a José Antonio Labordeta, el que me enseñó a amar lo rural @FundacLabordeta#TierradeNadie — Jordi Évole (@jordievole) 12 de marzo de 2017

La primera parada fue Utrilla, una pequeña localidad soriana que se encuentra a 70 kilómetros de la capital en la que tan solo habitan ya unas 50 personas, todos ancianos. El programa comenzó con Eusebio y Pedro comentando las últimas noticias a la vera de una 'tablet' mientras lamentan lo vacío que se ha quedado su pueblo.

Eusebio saca el álbum de fotos y recuerdan Utrilla cuando estaba lleno de gente #TierraDeNadiepic.twitter.com/3YrZINI7qR — SALVADOS (Oficial) (@salvadostv) 12 de marzo de 2017

La vida en el pueblo, cosas tan sencillas como dar un paseo, hablar, y suspirar... #TierraDeNadiepic.twitter.com/f0T0LfZ7bG — SALVADOS (Oficial) (@salvadostv) 12 de marzo de 2017

Además de charlar con los dos ancianos el programa también entrevistó a un enfermero rural que admitió no haber antendido a más de 5 personas jóvenes en 25 años. Y a Víctor y Vicky, un matrimonio que, cuando cerraron las tiendas que tenían en varios pueblos, montaron un negocio de reparto a domicilio ante la necesidad de las personas que vivían en las localidades, casi todos ancianos sin posibilidad de salir del pueblo. Utrilla, la localidad en la que se centró la primera parte de 'Salvados' no cuenta con ningún autobús hasta la capital.

Vicky Tortosa señala uno de los motivos de la despoblación: la desconexión campo-ciudad #TierraDeNadiepic.twitter.com/fZbBXAZb8V — SALVADOS (Oficial) (@salvadostv) 12 de marzo de 2017

Ellos dieron testimiono del abandono por parte de las instituciones: «Yo traería al presidente de la diputación de Soria para que se diera una vuelta». Y es que su marido, que reparte los pedidos por toda la provincia se ha convertido una especie de vigilante de los ancianos. «Sois casi como los servicios sociales», comentó el presentador. Ellos, reconocieron que los hijos solían llamarles para preguntar por sus padres y añadir algo más a la lista de la compra. Además, se sienten orgullos porque gracias a ellos esas personas han mejorado su alimentación.

La siguiente parada del programa fue Utrilla, en Cuenca, otro de esos municipios de la Serranía Celtibérica que quiso dejar un rayito de esperanza. Y es que este puebo, en parte gracias a su alcalde, Pedro de Verona, había conseguido reabrir la escuela y duplicar su población de unos 25 a unos 50 vecinos.

Pedro reconoció que lo habían tratado de loco cuando lo primero que se propuso fue abrir el colegio. También denunció que "los gobiernos pasan de nosotros, no se acuerdan del mundo rural", y explicó que les es imposible implantar la administración electrónica ya que no tienen Internet: "Sólo hay un wifi y funciona cuando quiere". Añadió que "la fiscalidad debería ser más barata en un pueblo y no lo es": "Tenemos todo más lejos, un instituto, un hospital…".

A pesar de que se mostró seguro de que su pueblo tenía futuro no pudo evitar criticar hasta a sus propios vecinos: "Los habitantes del pueblo somos la mayor amenaza para la despoblación. Nos han dicho tantas veces paletos que nos lo creemos", afirma Pedro.

Un alcalde decidido a repoblar el pueblo ante unos vecinos con baja autoestima… #TierraDeNadiepic.twitter.com/B02WCDOtLg — SALVADOS (Oficial) (@salvadostv) 12 de marzo de 2017

Évole también se encontró con Almudena, una mujer que había decidido regresar a su pueblo para abrir una casa rural y se encontró con una familia que no apoyó su decisión.