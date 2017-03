'Tu cara no me suena todavía' y 'La Voz Kids' se reparten la noche del viernes

SUBEN:

-'Tu cara no me suena todavía': Antena 3 echó la carne en el asador con su nuevo programa y la jugada le ha salido bien. El espacio presentado por Manel Fuentes fue el vencedor de la noche del viernes tras cosechar un impresionante 25,9% de aduciencia. Eso sí, en comparación con la final de 'Tu cara me suena' del pasado viernes, el programa baja 2,9 puntos.

-'La voz Kids': El talent show infantil de Teleinco firma un magnífico 24,1% de aduencia y mejora en 10,3 puntos a 'Sálvame deluxe' la pasada semana. No obstante, si lo comparamos con las anteriores ediciones, el estreno de la tercera entrega supone el menos visto tanto en número de espectadores como de share, registrando una bajada de 2,6 puntos en cuanto a la primera y 4 puntos con respecto a la tercera.

-'El programa de Ana Rosa': El espacio matinal de Telecinco alcanza un fantástico 20,6% de share, lo que supone una subida de casi dos puntos respecto a sus datos de hace siete días, en comparación con su rival más fuerte, 'Espejo Público' de Antena 3, que retrocede dos puntos en una semana y se queda en un 16,1% de audiencia.

BAJAN:

-'El blockbuster: Millenium 1': La primera entrega de la saga Millenium no logra convencer a la audiencia en la noche del viernes y se queda con un bajo 4,1%, lo que supone 2,7 puntos menos con respecto a la emisión de 'X-Men' de la semana pasada. 'Los hombres que no amaban a las mujeres' solo consigue reunir a 596.000 espectadores.

-'Dani & Flo': El programa de humor que Dani Martínez y Florentino Fernández presentan en Cuatro se deja 0,2 puntos este viernes respecto a la semana anterior y firma un moderado 4,1% de audiencia en la tarde del viernes.