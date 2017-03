La séptima temporada de 'Juego de Tronos' ya tiene fecha de estreno

HBO ha dado la noticia más esperada desde que dejaran claro que la séptima temporada de 'Juego de Tronos' no se estrenaría en primavera como hasta ahora. El anuncio, a través de Facebook Live, tuvo en vilo a miles de personas durante un cuarto de hora en el que los fans debía escribir 'fire' (fuego) para que el bloque de hielo que se veía en el vídeo se fuera deshelando.

Para aquellos que no tengan tiempo de esperar 15 minutos aquí está. La fecha de estreno anunciada por la cadena es el 16 de julio. Esta temporada estará formada por siete capítulos. En España el estreno se podrá ver en Movistar Series Xtra en la madrugada del 16 al 17 de julio, en versión original y de forma simultánea a su emisión en Estados Unidos.

Junto al anuncio de la fecha HBO ha emitido un pequeño 'teaser' de esos que no enseñan absolutamente nada pero que causa furor al ser el primero.

Poco antes, también había dejado el primer póster.

