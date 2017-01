Peter Capaldi dejará de ser el Doctor Who

El actor Peter Capaldi ha anunciado por sorpresa que dejará de ser el Doctor Who, protagonista de la longeva serie de ficción británica del mismo nombre.

El actor, que encarna al protagonista desde el año 2013, lo hizo público durante una entrevista en la que se presentaba la décima temporada, que arranca en primavera. Capaldi aseguró que se despedirá de 'Doctor Who' a finales de año, en el episodio que será emitido en Navidad. «Siento que es tiempo de seguir adelante», aseguró durante una entrevista en el canal 2 de radio de la BBC.

«Me siento triste, amo 'Doctor Who', es un programa fantástico para trabajar. No puedo alabar más a la gente con la que he trabajado, pero siempre he sido alguien que hace cosas diferentes».

Peter Capaldi, nacido en Glasgow y de 58 años de edad, es el duodécimo actor que interpreta al protagonista de esta longeva serie que fue lanzada por primera vez en 1963 y que volvió a la televisión en 2005. En ella los personajes tienen la capacidad de viajar en el tiempo a través de una máquina conocida como Tardis y que tiene el aspecto de una cabina de teléfono policial de los años sesenta. Segun informa la BBC en la nota que recoge las declaraciones de Capaldi, el personaje principal de la serie tiene la capacidad de regenerarse, lo que ha permitido que varios actores hayan podido encarnarle.