Las series españolas más esperadas de 2017

Inma Cuesta regresa a la pequeña pantalla de la mano de Quim Gutiérrez y Telecinco este thriller basado en una serie turca 'The End'. El argumento gira en torno a un matrimonio en el que la mujer, tras un accidente aéreo descubrirá que su marido no se encontraba a bordo del avión y tendrá que investigar por qué no llegó a cogerlo.