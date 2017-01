Cinco meteduras de pata en televisión para el recuerdo

4

El cantante del grupo, Andrés Ceballos leía la tarjeta que le otorgaba el premio póstumo a Juan Grabriel en los Grammy Latino. El cantante, que había fallecido el 28 de agosto, lógicamente no subía al escenario. Ceballos desconcertado afirmaba: «No está. La Academia de encargará de hacérselo llegar», sin darse cuenta de que había muerto. El vídeo del momento se hizo viral y el cantante quiso explicarse: «Lo hice fatal. No es una excusa. Yo estaba esperando a su productor o alguien que, en su nombre, viniera a por el premio, y se me ocurrió decir eso».